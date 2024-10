El gobernador Passalacqua recibió al diseñador Fabio Toñanez, quien recientemente compartió sus diseños en un importante desfile en Buenos Aires. El misionero oriundo de Bernardo de Irigoyen marcó un hito en el mundo textil presentando por primera vez en Argentina un vestido de novia hecho en el país con seda misionera. Por su contribución no sólo al mundo textil y de la moda, sino al posicionamiento de Misiones en el mercado mundial de la seda, fue declarado de interés provincial.

POSADAS, VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024.– Esta mañana, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió al diseñador misionero Fabio Toñanez, quien recientemente deslumbró en las pasarelas de Buenos Aires con su colección primavera-verano de su marca “IBRAINA”. Durante el evento, celebrado en el histórico monasterio de Santa Catalina de Siena, Toñanez presentó su innovador vestido de novia elaborado con seda misionera, marcando un hito en la industria textil local.

Además de reunirse y dialogar con el diseñador, el gobernador Passalacqua le hizo entrega de la declaración de Interés Provincial y le agradeció por su labor que a través de sus diseños, posiciona a Misiones en el mapa de la moda internacional y a su vez permite visibilizar la calidad de la seda misionera.

Fabio Toñanez, nació en Bernardo de Irigoyen y vivió toda su infancia en Eldorado. Su amor por el mundo textil y el diseño proviene de su abuela, en honor a quien nombró “IBRAINA” a su marca. Vivió varios años en el exterior, pero su amor por sus orígenes siempre lo hacen volver.

Tras reunirse con el gobernador, Toñanez reveló: “Me crié entre hilos y costuras, mi abuela era la modista de Eldorado, un pueblo que en su momento era uno de los más grandes de la provincia. Ella era una modista de la vieja escuela, de esas mujeres que se pasaban noches enteras bordando a mano y yo me crié así y lo llevo en el cuerpo. A veces uno se hace tatuajes en la piel pero en otras oportunidades, también nos marcan los tatuajes que la vida nos da”.

Sobre la declaración de interés provincial, el diseñador afirmó: “Yo venía acá (a Casa de Gobierno) con mi papá de chico porque él era policía, así que hoy estar recibiendo este reconocimiento significa mucho para mí”. “Los sueños se cumplen, solamente hay que trabajar para lograrlos, no hay que perder nunca el objetivo ni bajar los brazos. Hoy volver a mi provincia y sentir que mi pueblo me apoya y mi gente me quiere, es único. Eso hace que los seres humanos logremos grandes cosas”, agregó.

En la pasarela, la modelo Cale Ruggeri lució con orgullo la prenda insignia de la colección del misionero, rodeada de figuras reconocidas del modelaje como Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Karin Cohen, Anamá Ferreira y Sabrina Rojas.

LA SEDA MISIONERA, UN MERCADO DE GRAN POTENCIAL

A su vez, Toñanez reveló el gran potencial que vió en la producción de seda de Misiones. “Conocí la seda misionera el año pasado y me pareció un mundo muy interesante y vi que nos puede posicionar a nivel mundial y eso es increíble. Realmente poder competir con países como Brasil que está en cuarto lugar, es algo muy importante”, manifestó.

Y manifestó, “la seda misionera tiene una particularidad muy interesante, tiene un porcentaje de proteína mayor a la de Brasil que nos permite utilizarla tanto para el ámbito medicinal como para el ámbito textil, y eso es único”. “Tenemos todo el potencial para estar en la lista entre los mejores nueve países productores de seda”, aseguró.