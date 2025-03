Marina Haag pidió por la aparición de sus hijas que fueron arrastradas por la corriente en el temporal de Bahía Blanca.



Marina Haag, madre de las hermanas desaparecidas tras el temporal en Bahía Blanca, hizo un desgarrador pedido por la aparición de sus hijas. Delfina y Pilar estaban juntas durante la lluvia que azotó a su ciudad y la corriente se las llevó. Su familia no tuvo más noticias de ellas y hoy, en el cumpleaños de la mayor de las hermanas, reiteraron el pedido de búsqueda.

«Hoy Pili está cumpliendo sus 5 años, no pierdo la fe que mis hijas están resguardadas con alguien que no se pudo comunicar todavía«, expresó con angustia su madre, quien no habla con los medios de comunicación. En este caso es un mensaje que publicó en redes sociales, donde cientos de personas le manifestaron su apoyo en este difícil momento.

Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en Bahía Blanca y la familia no pierde las esperanzas de que las niñas estén a salvo en algún lugar sin poder comunicarse. Las autoridades reconocen que a medida que pasan las horas el panorama es cada vez más desolador para los más de 90 desaparecidos, a pesar de que el agua ya drenó en gran parte de la ciudad.

Bahía Blanca: la desaparición de Delfina y Pilar

El caso de las hermanas conmocionó a toda la sociedad que inició una campaña de búsqueda para hallarlas. La familia Hecker había salido el viernes por la tarde desde Bahía Blanca hacia Mayor Buratovich, un pequeño pueblo del partido de Villarino. El destino final era la casa de unos parientes para resguardarse del impactante temporal que se avecinaba, pero el auto que conducía Andrés Hecker, padre de las menores, fue arrastrado por la corriente luego de que se desbordara la Ruta 3.

Ante esto, la tía de las niñas, Noelia Haag, reveló que la familia estaba atrapada dentro del vehiculo que comenzó a inundarse y que salieron para hacer trasbordo en una combi que estaba a pocos metros y ponerse a resguardo. En ese momento, la corriente arrastró a Delfina y Pilar y sus familiares no tuvieron más información sobre ellas desde ese entonces.

Horas después de este hecho, sus nombres estaban en todos los medios de comunicación, aunque las autoridades no recibieron llamados notificando su aparición. A pesar de que el agua bajó en Bahía Blanca, el panorama es complejo porque diariamente reciben cientos de llamados al 911 notificando problemas, inseguridad o desapariciones y no pueden atender a todos los casos a la vez.

Entre aplausos y muestras de emoción, el tren solidario llegó este miércoles por la mañana a la estación La Vitícola, en Bahía Blanca, con 1.300 toneladas de donaciones destinadas a los damnificados por el temporal que azotó la ciudad. Los 11 vagones transportaron alimentos, ropa, artículos de limpieza e insumos esenciales.

La formación, organizada por la Red Solidaria, partió el lunes por la noche desde la estación Constitución, en Buenos Aires, y atravesó distintas localidades como Cañuelas, San Miguel del Monte, Las Flores, Olavarría, Coronel Suárez y Pigüé, donde se fueron sumando aportes de vecinos y organizaciones.

Con una bandera que rezaba «Fuerza Bahía», el tren fue recibido por voluntarios y miembros de la comunidad ferroviaria, quienes destacaron la importancia de la iniciativa. Las donaciones comenzaron a descargarse de inmediato para su distribución. Más de 25 camiones se utilizarán para trasladarlas a la Municipalidad de Bahía Blanca, que estará a cargo de su clasificación y entrega a las zonas más golpeadas por la catástrofe.

La llegada del tren solidario generó una gran movilización en la ciudad, con la presencia de fuerzas de seguridad como la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, cientos de personas se acercaron a la estación para agradecer el esfuerzo de quienes hicieron posible la ayuda.

Más comida y productos de limpieza: el pedido de los habitantes de Bahía Blanca

Desde el municipio informaron que la cantidad de ropa recibida en los primeros envíos ya es suficiente y que ahora la prioridad es recibir agua potable, lavandina, colchones y alimentos no perecederos, ya que muchos comercios aún permanecen cerrados por los daños sufridos.

El operativo de asistencia continuará en los próximos días con el objetivo de abastecer a los sectores más afectados y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan tras el devastador temporal.