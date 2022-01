El ministro de Salud, Oscar Alarcón se refirió al incremento de casos de Covid en las últimas semanas en la provincia y reiteró “la importancia de tratarlo como se debe”.

En este sentido, expresó: “la gente dice que esta cepa es de muy amplia infectividad, pero no es grave o es como un resfrío. En realidad, lo que la gente tiene que saber que a mayor cantidad de casos vamos a tener mayor cantidad de internados y más complicaciones. No es una gripe común, no es algo leve que va a pasar”.

El funcionario aclaró que “tenemos que tener en cuenta que en toda la Argentina están aumentando los casos, en el mundo está aumentando, la cantidad de internados en camas críticas también ha aumentado”. En la misma línea, recomendó “seguir vacunando. Hoy tenemos más de 70% de acceso a la vacuna en la provincia de Misiones con primera dosis y ya estamos completando más del 55% con esquema completo”.

Con relación a los operativos de inmunización, el ministro de Salud reiteró que “estamos en los centros de vacunación fijo que tiene la provincia de Misiones, pero estamos también saliendo a los barrios, supermercados, estamos en la calle, en las plazas y le pedimos a la gente que se acerque a completar el esquema”.

“Se viene dentro de poco tiempo el inicio de clases y tenemos que pensar que todos los niños nuestros deben estar seguros”, subrayó.

Con relación al pase sanitario para acceder a eventos, lugares de ocio y esparcimiento, Alarcón reconoció que “cada vez se van adhiriendo más en Misiones al pasaporte sanitario. No solamente en el ámbito público, también el privado como restaurantes, heladerías, lugares de ocio, esparcimiento, campings y eso nos llena de orgullo porque el misionero ha tomado conciencia de que entre todos nos cuidamos”.

El ministro felicitó “a los que nos ayudan a que entre todos nos cuidemos y eso llevó a que la gente vaya a vacunarse. El no poder acceder a cuestiones muy básicas como salir a comer”.