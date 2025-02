El color apareció a la altura del barrio Villa Inflamable, en el arroyo Sarandí. Vecinos creen que se debe a la contaminación del agua.

El arroyo Sarandí, ubicado en Avellaneda, presentó un alarmante color rojo. Muchos vecinos de la zona compartieron videos en los que se puede ver el preocupante color del agua. El arroyo Sarandí es un curso de agua entubado en un 80% de su cauce que desemboca en el Río de la Plata. En las últimas horas presentó un inusual color rojo y las redes sociales se llenaron de fotos y videos del arroyo

Los vídeos que se conocieron en las últimas horas fueron tomados a la altura del barrio Villa Inflamable. En redes sociales, diferentes usuarios comentaron las imagenes alarmados por el estado del agua: “Una lástima que le hayan sacado el control a Acumar”, “Parece que las curtiembres siguen haciendo de las suyas”, “Es un desastre el estado del agua”.

Por qué el Arroyo Sarandí esta rojo: qué pasó y qué explica este fenómeno

Los vecinos adjudican el color “a posibles desechos industriales”, aunque todavía no hay reportes, ni información oficial al respecto. Desde el Municipio de Avellaneda, en colaboración con un equipo del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, se acercaron al lugar y tomaron muestras del agua para analizar y conocer por qué se tiñó el arroyo.

El llamativo color rojo se suma a los diferentes siniestros ocurridos en enero cuando se volcaron mil litros de ácido láctico corrosivo, 500 litros de ácido fosfórico y 50 kilos de cloro diclorado, los cuales se desparramaron a lo largo de zonas transitadas como autopistas y a metros de transeúntes. Muchas son sustancias peligrosas tanto para el medioambiente como para los ciudadanos, lo que prende las alarmas respecto a la población que vive en las zonas linderas a este foco de contaminación.

Esta no es la primera vez que el agua del arroyo presenta una coloración extraña, ya había aparecido con un color un tanto amarillo y verdoso, y se refuerzan las sospechas de los vecinos sobre la responsabilidad de empresas que vierten sustancias tóxicas en el curso del agua. Organizaciones ambientalistas, como la Asociación Civil Vecinos de Villa Corina por un Futuro Mejor, realizan denuncias desde hace años sobre la degradación ambiental del arroyo y los potenciales peligros para la salud de los habitantes. Sin embargo, a pesar de los reiterados reclamos, la situación no sólo no se resolvió, sino que ahora parece empeorar.

