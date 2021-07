Dibu Martínez fue el héroe de la definición por penales y su hermano reveló un dato familiar que pocos conocían. Hace cuatro días, el arquero fue papá y conoció a su hija por videollamada.



Es la historia del ser humano detrás del héroe. De pronto, Dibu Martínez dejó de lado toda la fortaleza que demostró adentro de la cancha y no pudo contener las lágrimas. Luego de su partido soñado, el arquero de 28 años se mostró visiblemente emocionado y su hermano reveló datos familiares que pocos conocían.

En diálogo con TyC Sports, el hermano de Dibu, Alejandro Martínez, contó detalles de los últimas días del arquero. “Dibu fue papá hace cuatro días y lo vivió por teléfono, ni sé si muchos lo sabían. Eso le dio más fuerza”, reveló el hermano.

Emiliano Martínez conoció a su hija por videollamada y no encontraba las palabras para expresar sus sentimientos luego de atajar tres penales y convertirse en el héroe de la Selección Argentina. “No tengo palabras… Venimos de 40 días encerrados, creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie, estábamos con una burbuja realmente solos”, dijo el Dibu no tuvo vergüenza de mostrar su ambición: “Venimos con un sueño’’.

Además, hace pocos días, el Dibu Martínez había publicado una foto por el cumpleaños de su primer hijo que tampoco pudo presenciar por encontrarse concentrado con la Selección. Acostumbrado a pelearla desde que se fue a jugar a Inglaterra a sus 17 años, el Dibu se ganó el cariño de la gente con tan solo siete partidos en la mayor.

En un gesto de humildad, la gran figura de la noche se acordó de todo el personal que forma parte del staff y aseguró que todos se encuentran unidos en busca de obtener la tan ansiada Copa América. “Es un trabajo en conjunto de 70 personas. Venimos por un sueño. Lo dijimos desde el primer día. Y qué mejor que contra Brasil en su cancha”, avisó Dibu palpitando la final del sábado.

El próximo sábado desde las 21, Emiliano Martínez y sus compañeros tendrán la oportunidad única de festejar el título ni más ni menos que ante Brasil en el Maracaná. Mientras tanto, nadie le quita la ilusión a Dibu Martínez de llevarle la copa a su hija que aún no conoce a su padre.