Lo indicó q Grupo 33 Radio 33 la Dra. Diana Altavilla, especilista en la problemática de suicidio y autolesiones, quien esta mañana llegó a Posadas para disertar en la Jornada organizada por residentes del Hospital Dr. Ramón Carrillo, concretado en el Auditorium del Colegio Médicos de la capital.

Las jornadas fueron organizadas por los profesionales de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (R.I.Sa.M) del Hospital de Rehabilitación en Salud Mental Dr. Ramón Carrillo, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Misiones.

En diálogo con Treita & Tres, Altavilla dijo que «los índices de patologías graves, incluída la del suicidio sobre todo en la adolescencia y en jóvenes, se han instrumentado obviamente. No podemos llevar un registro acabado porque no solo eso se recaba con por lo menos seis meses a un año, no solo a nivel provincial sino a nivel nacional».

En la misma línea, indicó que muchas veces en las comunidades más pequeñas, es mucho más fácil llevar a cabo un relevamiento, «pero a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) marca que por cada suicidio consumado hay por lo menos en el entorno, otros 20 intentos de suicidios registrados o no».

Luego, precisó que, en abordajes psicológicos por otros temas, esos mismos pacientes refieren en haber tenido en algún momento algún intento de suicidio o una ideación muy marcada que pasa desapercibida hasta para su entorno. «Por eso es tan importante saber atender, escuchar, recurrir y acompañar a la persona en vulnerabilidad, sostener con calidez en los primeros inicios de un tratamiento, tanto al recurrir a un servicio como a la salida de la consulta».

La profesional destacó que la persona vulnerable, «sabemos cuándo atendemos los intentos de suicidios que se han recuperado, que no quieren matarse, sino que quieren morirse para acabar con un dolor. Es decir, aún cuando son conscientes que el acto que van a hacer, es letal, piensan que es la única resolución al problema que tienen es un dolor tan enorme que recurren a la muerte, pensando que eso no solo resuelve su problema sino el del entorno, cuando en realidad lo agrava».

Diana Altavilla es Doctora en Psicología, Licenciada y Profesora en Psicología, escritora; docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y tutora de las Maestrías de la Universidad del Salvador. Miembro de la Asociación Argenrtina de Salud Mental y de la Red Iberoamericana de Ecobioética de UNESCO. Asesora y Capacitadora Equipos de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación durante Pandemia 2020/1. Consultora OPS/OMS para Unidades Centinela Piloto.