En el marco del proyecto escolar “Del dengue nos cuidamos entre todos”, este jueves 2 de julio a las 9:00 hs se llevará a cabo la jornada de cierre en la Escuela N° 298 ‘Salvador Simsolo’. Esta iniciativa busca promover la concientización sobre la prevención del dengue y el cuidado del entorno, involucrando a estudiantes, docentes y familias en la lucha contra esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

Con diversas actividades educativas y recreativas los alumnos de 6° y 7° grado se informan sobre la importancia de mantener sus espacios limpios y libres de criaderos de mosquitos con el propósito de fortalecer la salud pública y la seguridad de todos.

“Este proyecto escolar surge de un trabajo conjunto entre el Departamento de Promoción y Educación de la Dirección de Epidemiología. En marzo de este año comenzó a implementarse en tres escuelas: la 609 Manuel Dorrego, la 527 El Cabildo y la 298 Salvador Simsolo”, comentó Daniel Benitez, del área de Epidemiología y Vigilancia de la Salud.

“La propuesta tiene como objetivo formar estudiantes como agentes de cambio y multiplicadores de la información para el cuidado del patio, la salud personal y de su familia”, cerró.