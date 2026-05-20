Entrevista a Marcelo Mazur, secretario de Planificación Estratégica, quien informó que no existe riesgo estructural en el edificio ubicado sobre calle San Lorenzo, entre Bolívar y San Martín, donde en las últimas horas se produjo el desprendimiento de mampostería desde un balcón del sexto piso.

El sector permanece vallado y con circulación restringida mientras continúan las tareas preventivas y administrativas correspondientes. Mazur, explicó que tras el hecho se activó un procedimiento conjunto entre el municipio, Bomberos y la Policía, priorizando la evaluación técnica del inmueble y la seguridad de peatones y vecinos.

“Lo primero que hay que revisar es si existe algún tipo de riesgo estructural y aplicar los protocolos de evacuación, como sucedió anteriormente en otros casos”, señaló el funcionario. Luego de la inspección realizada por el equipo técnico, se determinó que el incidente correspondió únicamente al desprendimiento de revoque y mampostería de uno de los parapetos del balcón.

Al no detectarse un riesgo estructural inmediato, se notificó tanto al consorcio como a los propietarios de la unidad funcional para que presenten un plan de trabajo con las reparaciones correspondientes. “Detrás de todo esto tiene que haber un profesional capacitado, matriculado y habilitado que garantice las condiciones de seguridad”, sostuvo.

Mientras tanto, continúa restringido el estacionamiento y el paso peatonal en el sector afectado, el cual permanece vallado de manera preventiva.

Por otra parte, el funcionario recordó que el próximo jueves 21 de mayo a las 19 horas se realizará una jornada de “Actualización Profesional” en el SUM del quinto piso del edificio municipal, destinada a colegios y profesionales vinculados al desarrollo urbano y la construcción.

Destacó que “desde el año 2021 se avanzó en la digitalización de los trámites vinculados a obras privadas, siempre con el objetivo de facilitar, simplificar y reducir los tiempos de gestión”. Durante el encuentro se presentarán nuevas herramientas digitales y se abrirá un espacio de intercambio con profesionales del sector para escuchar sugerencias y continuar fortaleciendo los procesos vinculados al desarrollo urbano de la ciudad.