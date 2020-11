El gobierno de Misiones trabaja en la generación de espacios para el crecimiento personal y profesional de las y los emprendedores de Misiones y apuesta a su constante formación, a través de acuerdos con diferentes entidades educativas.

En el marco de la Semana Nacional de la Economía Social, el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, a través del impulso de la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de la Economía Social, firmó un convenio macro con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), para desarrollar acciones de extensión, vinculación tecnológica, investigación y tareas específicas y docente que resulte de interés común para el desarrollo potencial de las organizaciones.



La ministra de Desarrollo Social, Benilda Dammer, señaló que el acuerdo significa un gran aporte al trabajo que se realiza en materia de formación de los emprendedores y emprendedoras de la economía social. “Es fundamental la tarea conjunta para la construcción de la billetera propia y para la preparación que demanda el mercado y la producción”, remarcó. En ese sentido, la titular de la cartera social expuso que, dentro de la economía social, la mayoría de las personas son mujeres que llevan adelante sus propios emprendimientos. Subrayó que la educación es la base para el desarrollo personal y económico de cualquier sociedad. “Como ex alumna de la UNaM y como alguien a quien la educación le salvó la vida, estoy segura que este es el camino. Hay que prepararse intelectualmente y tener la fuerza de voluntad para llevar adelante los proyectos. Fortalecer el conocimiento y la economía familiar es la herramienta para tener independencia económica y eso es el 70% de la libertad”, señaló.

Por su parte, la decana de la Facultad de Humanidades, Gisela Spasiuk, recordó que la rúbrica es la formalización y la continuidad de un trabajo que se realiza hace algunos años en materia de articulación del conocimiento con las políticas públicas. “La economía social y solidaria es clave en estos momentos por su impacto en términos de producción y reproducción de la vida cotidiana, por su carácter asociativo y por los valores que transmite en cuanto al trabajo en red”, dijo. Spasiuk remarcó que concretar estos acuerdos es cumplir con el compromiso ético de la articulación con lo comunitario. “Si el conocimiento no circula y no sirve a fines prácticos y para mejorar la calidad de vida de la gente, no tiene sentido. En la generación de estos espacios circulan saberes que vuelven a las aulas y se logra un feedback importante con las experiencias que se comparten”, puntualizó.

La rúbrica se celebró en el Aula Magna de la FHyCS y participaron la ministra de Desarrollo Social, la decana de la Facultad de Humanidades, el subsecretario de Coordinación y Promoción de la Economía Social, Sebastián Ortiz, y el vicedecano de la casa de estudios, Cristian Garrido. Tiene como objetivo facilitar recursos humanos y materiales entre ambas entidades para llevar adelante acciones conjuntas en el fomento y promoción de la economía social, popular y solidaria según la Ley de Economía Social vigente en la provincia de Misiones. Las partes se comprometieron a colaborar en el diseño y organización del “Registro de Efectores”, acompañar en la capacitación y asesoramiento técnico a los municipios, organizaciones y emprendedores que lo requieran y garantizar el cumplimiento de los objetivos del Consejo Consultivo de la Economía Social, Popular y Solidaria (ESPyS).