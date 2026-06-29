Las clases de ritmos latinos, que se dictan los sábados en la explanada del Espacio Multicultural, reúnen a un nutrido grupo de personas que armó una comunidad en torno al baile.

Bajo un encapotado cielo que amenazaba con venirse abajo en cualquier momento, un divertido grupo de más de 50 personas participó el sábado de una nueva clase de ritmos latinos en la explanada del Espacio Multicultural del cuarto tramo de la costanera de la ciudad de Posadas.

Se trata de una actividad gratuita que se realiza como continuidad de una movida que comenzó el verano pasado cuando las clases tenían lugar los lunes, miércoles y viernes. “Cómo fue tanta la participación de la gente, se prolongó esta actividad de ritmos latinos, pero con clases los sábados, a las 17 hs”, contó la instructora Alejandra Vera.

Durante una hora y media los participantes se mueven al ritmo de música urbana, salsa, bachata, brasilera, liderados por los instructores Robert y Gaby, quienes fueron los iniciadores de la propuesta, pero frente al grupo con las indicaciones van rotando diferentes profesores, según el ritmo de que se trate. “Vienen instructores con sus alumnos, como un encuentro más que suman a sus clases de la semana. Los profesores que están a cargo invitan sábado a sábado a otros instructores de todos los ritmos y así ellos dan a conocer también sus clases”, relató Vera.

La actividad es abierta a personas de todas las edades que tengan interés en moverse un rato los sábados a la tarde. “Lo importante también es que ya hay una comunidad que se armó, entonces hay gente que es fiel a esta actividad porque esto es recreativo y antiestrés, por ahí tuvieron una semana en la que estuvieron a full, entonces vienen a divertirse y acá se encuentran entre ellas, entonces vienen y conversan”, contó la instructora mientras el grupo intentaba seguir fielmente las instrucciones de una de las profesoras al ritmo de una conocida cumbia.