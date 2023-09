El entrenador no ocultó el mal momento del equipo y anticipó que trabajará para entender en qué está fallando después de haber perdido 2-0 en Liniers

Este sábado River Plate fue superado por Vélez en el juego y en el marcador en un partido que terminó 2-0 en el José Amalfitani y que significó la segunda derrota en tres partidos para el Millonario en Copa de la Liga. En este contexto, Martin Demichelis dio la cara en conferencia de prensa y reconoció que nunca el equipo había jugado tan mal desde su llegada.

“Fue un River totalmente desconocido. Fue uno de nuestros peores partidos, sino el peor, desde que estamos juntos. Pero bueno, preocupado obviamente para intentar buscar soluciones lo antes posible”, declaró el entrenador en su primera respuesta, dejando en claro que está muy disconforme con lo que mostró el campeón de la Liga Profesional en Liniers.

Con respecto a qué es lo que ha provocado que el nivel de juego bajara tanto en apenas un puñado de semanas, Micho no descartó que el impacto de la eliminación en la Copa Libertadores esté relacionado a esto, pero aseguró que debe tratarse de varios factores: “Habrá un combo, pero como el primer responsable tendré que ponerme a buscar, investigar y encontrar con la tecla para que River el próximo partido pueda ser el que vimos en los meses del torneo anterior. Hay que salir de esta situación. Hoy volvimos hacer un mal partido y es algo que nos preocupa, investigaré por donde podemos solucionarlo”.



De los últimos 13 partidos fuera del Mas Monumental, River Plate apenas ganó uno, lo cual expone la falencia del Millonario de visitante ya que de local ganó los últimos 16. El técnico reconoció que allí hay algo que debe solucionar, pero no quiso profundizar en el aspecto de los resultados, sino que se centró en el juego. Por eso, remarcó que lo que más lo preocupa es “el mecanismo y el funcionamiento del equipo que hoy no se vio”.

Además, en relación a los cambios en la formación, minimizó el asunto: “Cuando se pierde, el mejor jugador parece estar afuera. Veníamos de hacer un grandísimo segundo tiempo (contra Barracas Central) con dos jugadores que habían entrado en el segundo tiempo, Colidio y Solari. En la semana se entrenaron fenomenal, son dos chicos desequilibrantes que hoy no tuvieron una gran noche como el resto del equipo. Y, más allá de que tengo un grandísimo plantel, independientemente de a quién le toque arrancar, la solución no puede estar siempre en el banco”.

“Habremos hecho el peor primer tiempo desde que estoy en la institución”, sostuvo al reconocer que su equipo prácticamente no generó situaciones en el arco rival y nunca encontró conexiones en ataque.

Ante esto, fue consultado sobre Nacho Fernández, quien desde el primer partido contra Inter de Porto Alegre, fue solamente titular en un solo encuentro: “Nacho sigue siendo el cerebro cuando le toca jugar, es un chico extremadamente inteligente y como otros entró en la competitividad que tiene este gran plantel”, respondió.

Por último, y ante una pregunta que lo fastidió, dejó en claro que las ganas para revertir este mal momento nacen por sí solas en River Plate y no hace falta mucha más motivación que lucir esa camiseta: “Estamos en una institución que no se puede no tener ganas, así que no haya dudas de que vamos a trabajar porque hay que revertir la situación lo antes posible. Pero que alguien no tenga ganas me parece gravísimo para esta institución y eso no es algo que acá pasa”.

Ahora, la actividad de la Copa de la Liga frenará por 15 días, ya que hay fecha FIFA el jueves y el martes. Por eso, Demichelis encarará varios días de trabajo, aunque sin plantel completo porque muchos jugadores fueron y serán citados por las selecciones, como Pablo Solari y Franco Armani en Argentina. Luego, se preparará para recibir a Arsenal en búsqueda de la recuperación.