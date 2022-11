Rodri publicó un video que refleja el espíritu del equipo: «No me pidas que no vuelva a intentar».

Es uno de los motores de la Selección. Y como tal, uno de esos jugadores que el equipo de Scaloni extrañó en su debut con derrota ante Arabia Saudita. Rodrigo De Paul no fue el que venía siendo vestido de celeste y blanco, pero a horas de la finalísima con México, dejó un mensaje que refiere al momento más precisado de la Scaloneta.

Sobre la letra del tema de Wos, hit top del campeón de América en la serie de Netflix, De Paul volvió a las redes para expresar un sentimiento que, puertas adentro del bunker argentino, está bien marcado: «No me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado quedarme acá tirado…».

Es, en definitiva, toda una declaración de un equipo que está listo para levantarse y que no ve la hora de tomarse revancha de una actuación que sorprendió al mundo entero y, en especial, a los propios jugadores.

Se viene un partido que definirá nada menos si el sueño mundialista de la Selección continúa como empezó o se cierra de la manera menos imaginada. Y los mensajes de los jugadores en general y el de Rodrigo De Paul en particular ya muestran el espíritu con el que Argentina saldrá a jugarlo.