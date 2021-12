El legendario músico David Lebón brindó una conferencia de prensa en la previa a la primera jornada del Mate Rock 2021 que arranca esta tarde a partir de las 18 Hs. en el Anfiteatro Natural El Brete. Se trata de su primera visita en Misiones. Debido al interés generado, se postergó hasta el sábado 4 la inscripción para el concurso de bandas, que iniciará los próximos 18 y 19 de diciembre, en Montecarlo.

«Todo lo que me sucedió en la vida, me sucedió a tiempo» reflexionó el guitarrista, cantante y compositor David Lebón, en contacto con medios de comunicación provinciales, durante una conferencia de prensa que el ícono del rock nacional brindó junto a su colega Marcelo Gillespi, al ministro de Cultura Joselo Schuap, a la Subsecretaria de Fomento y Regiones Culturales Laura Lagable, al representante del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) Jonás Peterson, y el director de la Radio Nacional Iguazú, Mario Darpino.

Esta actividad de difusión del Mate Rock 2021 en el Día Nacional del Mate en Argentina, se hizo en el Flora Espacio Cultural y encontró a Lebón de buen talante, y emocionado por lo que pudo disfrutar de la provincia. «Es la primera vez que vengo y estoy completamente volado, no puedo creer lo bello que es este lugar. Hermosísimo» manifestó el ex Serú Girán, quien además se mostró agradecido por la posibilidad de dar cierre a la primera jornada del festival, valoró la diversidad de propuestas musicales que promueve este tipo de eventos, y se confesó amante del mate. «El mate es un gran compañero y es saludable. Y el mate que toman en Misiones me gusta mucho más que el que se toma en Uruguay, que a mi gusto es muy fuerte» indicó.

En otro tramo, Lebón hizo alusión al complejo momento que le tocó atravesar tras la muerte de su hija Tayda, ocurrida en el mes de octubre en New York. «Fue algo muy fuerte. Algo que un padre nunca imagina. Yo siempre les enseño a mis nietos que primeros nos vamos los abuelos, después los padres…esta pérdida fue muy dolorosa. A mi la música siempre me salvó y es a lo que me aferro, como a mi a familia y al amor de la gente».

Justamente acerca de su vínculo con las distintas generaciones que admiran su carrera musical, Lebón expresó que «es algo que disfruto mucho, me encanta y necesito recibir el afecto de la gente. Yo vivo del amor de la gente. Es algo muy lindo, me gusta que me saluden en la calle, charlar, es como tener amigos en todos lados».

El músico, que bien de tocar el fin de semana en el porteño Teatro Gran Rex, también dirigió unas palabras hacia el ministro Joselo Schuap: «me alegra verlo bien; supe que pasó momentos muy difíciles por este virus que se llevó a tanta gente». Finalmente, Lebón observó que «estamos en un momento donde necesitamos parar un poco el ruido de las cabezas, y abrir más el corazón».

A su turno, director por la Producción del INYM, ponderó el trabajo interinstitucional entre INYM y la Secretaría de Estado de Cultura, vaticinando una exitosa edición, tanto en términos de difusión del producto y la infusión, como por la importancia artística y cultural de la propuesta.

Por su parte, el ministro Schuap anunció que hasta el momento son 79 las bandas de toda la provincia que se inscribieron para participar y competir en el Mate Rock 2021, y que la convocatoria se extendió hasta el día sábado 4 de diciembre inclusive.