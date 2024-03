Cientos de familias se autoevacuaron o tuvieron que ser evacuadas en la ciudad de Corrientes a causa de la caída de casi 300 milímetros de lluvia en pocas horas. El temporal de agua y viento se abatió a la madrugada y en menos de una hora la capital provincial se cubrió de agua, anegando miles de viviendas, incluso en los sectores más elevados de la ciudad. La provincia sigue bajo alerta naranja y hay otros siete distritos que están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas

Desde la Municipalidad de Corrientes no dudaron en calificar al fenómeno meteorológico como “la peor catástrofe natural desde que existen registros oficiales” en esa ciudad y en forma inmediata pusieron en marcha un plan para asistir a los damnificados.

Desde el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) aseguraron que este domingo cayeron sobre la ciudad más de 300 milímetros hasta el mediodía, de los cuales 200 se registraron durante la primera hora del temporal. Los desagües de la ciudad tienen capacidad para desagotar poco más de 50 milímetros de lluvia por hora.

El subdirector de Defensa Civil, Bruno Lovinson, dijo que “hasta ahora tenemos 500 personas evacuadas pero hay muchos llamados de personas que están con el agua adentro de sus casas. A esta hora de la tarde (17:00) tenemos recuperada el 60 por ciento de la ciudad, pero seguimos trabajando con más de 3.000 operarios en las zonas más bajas, donde el agua se acumula”. El funcionario dijo que los asentamientos más afectadas eran los barrios La Olla, Ongay, Santa Teresita y Ponce.

“Hasta ahora no se reportaron personas heridas o fallecidas por el temporal. Un dato no menor es que hoy y mañana (lunes) pueden seguir las lluvias pero no sabemos con qué intensidad”, detalló.

A la desesperación por las inundaciones, se le sumó la de la inseguridad. Esa fue la escena que se vivió en una farmacia ubicada en la periferia de la ciudad, en Cazadores Correntinos y Río Juramento, donde un grupo de personas entró a saquear el negocio, luego de que la presión del agua hiciera estallar la vidriera del local.