El Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) será quien realice el estudio diagnóstico para confirmar o descartar coronavirus en Misiones.

Según anunció el Gobernador, “esta es fue la última muestra que mandamos al Instituto Malbrán porque, a partir de ahora, haremos el estudio diagnóstico para confirmar o descartar coronavirus en Misiones”.

Esto es así porque el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) consiguió la necesaria validación del centro de referencia nacional, “por eso, ya no necesitaremos enviar las muestras al Malbrán, las analizaremos todas acá. Nos pidieron que hiciéramos control de calidad y nos validaron porque ya estamos trabajando con reactivos alemanes, no con chinos, porque entre estos últimos hubo unos test rápidos que dieron falsos negativos en España”, indicó.

“Ahora no tenemos sospechosos, pero cuando los tengamos, haremos el estudio acá. Además de los reactivos que tenemos, estamos esperando otra partida desde Alemania”, agregó Herrera Ahuad.

Respiradores

En principio, la decisión del Gobierno nacional de centralizar la compra de los respiradores de industria nacional no habría tenido un gran impacto en Misiones.

“Nosotros compramos los respiradores con mucha antelación y muchos ya llegaron a la provincia. Hay una tanda de respiradores que compramos en Estados Unidos que están entrando en los próximos días”, precisó Oscar Herrera Ahuad

Según indicó, “en Misiones, la curva epidemiológica aún no se mueve y no sabemos hasta cuándo seguiremos así. Por ahora, no tenemos denuncias de personas con síntomas que hayan venido de algún lugar con casos, pero tenemos que hacer el seguimiento de las casi 489 personas que hoy están en aislamiento que vinieron de Brasil y de otros lugares, para ver qué ocurre”.

“Porque los sospechosos pueden aparecer entre los que hoy están aislados y estamos controlando todos los días en forma telefónica o en sus domicilios”, señaló.

Los aislados reciben dos llamadas al días y, en caso de no sentirse muy bien o tener fiebre, son visitados por un profesional médico en su domicilio.

