Lucas Janson abrió el marcador de penal para Vélez a los 25 minutos del primer tiempo. River la pasa mal en Liniers.

Vélez Sarsfield, con un gran rendimiento, venció este miércoles a River Plate por 1 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en una diferencia exigua que deja en la serie al club de Núñez con la posibilidad de definición abierta de cara a la revancha de la próxima semana en el Monumental.

El delantero Lucas Janson, de penal, marcó el gol de la victoria a los 14 minutos del primer tiempo en el estadio José Amalfitani colmado por más de 40 mil hinchas.

Vélez superó en todas sus líneas a River, especialmente en el segundo tiempo, pero no trasladó esa supremacía en el resultado. El equipo de Marcelo Gallardo estuvo desconocido y la derrota pudo haber sido peor.

La primera parte comenzó pareja porque les costó encontrar la pelota. La primera ocasión clara fue para River cuando Enzo Fernández encontró un hueco en la defensa local y sacó un remate fuerte que pasó cerca del travesaño.

Vélez ganó metros con los esfuerzos de Pratto y sacó el pase para Janson, quien recibió infracción en la barrida poco oportuna de David Martínez. Penal indiscutible que cobró el brasileño Raphael Claus. Janson lo transformó en gol y de ahí en más, Vélez creció ante un River que sintió el impacto.

A los 23 minutos Francisco Ortega desbordó por la izquierda y sacó el centro que Pratto no alcanzó a cabecear por centímetros. Poco después Vélez insistió con Walter Bou, uno de sus refuerzos que debutó esta noche, y su remate fue desviado por un exigido Emanuel Mammana.

River, que sufría en defensa con la vuelta de Milton Casco, no podía sacar provecho del buen partido de José Paradela por la banda derecha porque Vélez cortó el circuito de Enzo Pérez, Enzo Fernández y Esequiel Barco, de olvidable partido.

Además, el equipo de Gallardo extrañó al uruguayo Nicolás De La Cruz, quien por lesión quedó fuera de los convocados. Sin él, el «Millonario» perdió referencia en ataque y quite en defensa.A partir de la media hora River recuperó la pelota y con más incidencia de Enzo Fernández generó peligro. El ex Defensa y Justicia habilitó dos veces a Romero, pero el delantero no estuvo fino ante Lucas Hoyos.Poco después Julián Álvarez, de irregular rendimiento, definió mal ante Hoyos en lo que pudo haber sido el empate

Para el segundo tiempo, Juan Fernando Quintero entró por Barco en River. La visita salió en busca de la igualdad, pero se descuidó en un instante, cuando Luca Orellano ganó a espaldas de Casco y habilitó a Pratto. El «Oso» quedó mano a mano con Franco Armani, pero su remate salió desviado.

Pratto, uno de los héroes de la gesta riverplatense en Madrid, puso en aprietos a una defensa endeble de River, que en varios momentos jugó al límite. A los 21 minutos el ingresado Julián Fernández desbordó a Martínez y tocó para Leonardo Jara, quien sacó el centro que Abiel Osorio no supo definir ante la salida desesperada de Armani. El arquero de River alcanzó a sacar la pelota con los pies.

Otra situación clara ocurrió tres minutos después. Pratto, la figura del partido, le ganó a Paulo Díaz y habilitó a Osorio, pero Armani se hizo gigante y achicó el ángulo del delantero

Cada ataque de Vélez representaba un peligro enorme para un River que hizo cambios, con los ingresos de Beltrán, Herrera y Aliendro (en su debut accidentado por un golpe en la cabeza que lo sacó de la cancha en el final), pero continuaba contra las cuerdas. Otro gol de Janson, anulado por fuera de juego, y un remate de Osorio al travesaño, en tiempo de descuento, lo salvaron del 2-0.

Vélez jugó cada pelota con los dientes apretado, apoyado por una multitud, y River estuvo inconexo, partido y demasiado expuesto en defensa.

River y Vélez se verán las caras la próxima semana, en el Monumental, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Síntesis del partido

Vélez:

Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Diego Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone y Luca Orellano; Lucas Pratto, Lucas Janson y Walter Bou. DT: Alexander Medina.

River:

Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, José Paradela y Esequiel Barco; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.Gol en el primer tiempo: 14m. Janson, de penal (V).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Juan Fernando Quintero por Barco (R); 16m. Andrés Herrera, Rodrigo Aliendro y Lucas Beltrán por Mammana, Paradela y Romero (R); 19m. Abiel Osorio por Bou (V); 37m. Santiago Cáseres por Garayalde y Agustín Mulet por Perrone (V); 43m. Agustín Palavecino por Aliendro (R) y 45m. Santiago Castro por Pratto (V).

Amonestados: Perrone, Gómez y Pratto (V). Díaz (R).Árbitro: Raphael Claus (Brasil). – Estadio: José Amalfitani (Vélez).