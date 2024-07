La Escuela Provincial N° 180 de Gobernador Roca, se suma a las instituciones escolares de la provincia que ya cuentan con antenas. Starlink, la empresa global de servicios de internet por satélite. Utiliza una red de más de 4.000 satélites para proporcionar internet de alta velocidad.

Tras realizar la conexión de la antena Starlink en la Escuela N° 641 del paraje Torta Quemada, ubicada en 25 de Mayo, el Gobierno provincial continúa su campaña de conectividad por diferentes escuelas de todos los municipios. En esta ocasión, la Escuela Provincial N° 180 de Gobernador Roca, se suma a las más de diez instituciones escolares de la provincia, que ya cuentan con las avanzadas antenas.

“Tener mayor conectividad significa para nosotros poder acceder y darle una mayor oportunidad a los chicos, la misma oportunidad que tienen en la zona urbana. Además, ahora podremos realizar todos los trámites desde la escuela, sin necesidad de tener que hacerlos de noche en nuestras casas”, explicó la directora de la escuela N° 180 “Alejandro Cardozo”, Claudia Zerevin, en una entrevista con Canal 12.

“En la zona no contamos con ningún tipo de señal de teléfono y esta antena es un bien, no solamente para la institución, sino para la comunidad. A veces los padres quieren saber cómo están sus hijos y nosotros no podemos comunicarnos con ellos, pero ahora podrán saber que están bien”, agregó.

Por su parte, la vicedirectora del Silicon Misiones, Paula Franco destacó que “gracias a internet ahora las profesoras van a poder realizar muchas más actividades didácticas, lógica y pensamiento computacional con las tablets y las computadoras que tienen. Este proyecto trae igualdad de oportunidades para los chicos y es un caso de inclusión real”.

La conectividad, una apuesta a futuro

Starlink es una empresa global de servicios de internet por satélite. Utiliza una red de más de 4.000 satélites para proporcionar internet de alta velocidad a zonas donde no hay acceso a internet por cable o fibra óptica. Esto beneficia a todas las escuelas rurales de la provincia que, por el hecho de quedar muy aisladas de las conexiones normales, no pueden acceder al internet.

“Ahora sí van a poder realizar trámites mucho más fácil sin tener que moverse, porque es internet de alta calidad y velocidad. Esto va a facilitar cuando quieran solicitar turnos en el médico, hacer trámites de ANSES en la Municipalidad. Todo lo que se puede hacer online, lo van a poder hacer a través de la escuela”, afirmó el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Ramiro Aranda.

Respecto a las repercusiones generadas a partir de la conexión, Aranda comentó que “siempre nos agradecen la posibilidad de estar conectados porque, antes, tenían que hacer kilómetros para salir a la ruta y tener señal. Ante una emergencia, el no tener señal de celular o internet, es complejo”, sostuvo.

Para finalizar, Franco remarcó que este proyecto de conectividad es un verdadero ejemplo de igualdad y progreso. “Esta es una oportunidad para que puedan ver y tener idea de lo que hay más allá de nuestras fronteras. Ahora tienen acceso al conocimiento que hay en el mundo y también pueden expandir su imaginación con todo lo nuevo que se viene”.

