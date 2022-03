Durante la primera sesión ordinaria, Eugenio Florentino Perié prestó juramento a sus funciones en reemplazo del edil Fernando Meza. En ese marco, se modificaron la conformación de las comisiones y se incorporaron nuevos proyectos.

El periodo legislativo en el HCD, no solo inició el 1° de marzo con el tradicional discurso del intendente Leonardo Stelatto, sino que durante la primera sesión ordinaria, se prestó juramento al nuevo integrante del Cuerpo Deliberativo, el señor Eugenio Florentino Perié, quien ocupó el lugar del ahora, ex edil, Fernando Meza.

Dando inicio con el Decreto de Convocatoria 031/2022, previo a la sesión ordinaria, se conformó la Comisión de Poderes, integrado por los ediles Pablo Argañaraz, Santiago Koch, Malena Mazal y María Eva Jiménez, quienes evaluaron la validez del diploma otorgado por el Tribunal Electoral al nuevo edil. También en ese marco, se modificó los artículos 39, 43 y 43 ter e incorporó el artículo 43 quater al Reglamento Interno de la institución, estableciendo la nueva conformación de las comisiones del HCD, para el periodo 2022, la creación de una nueva Comisión orientada al Turismo y la reformulación de la denominación de la Comisión de Género.

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

-PRESIDENTE: Ramón Martínez

-VICEPRESIDENTE: Rodrigo de Arrechea

COMISION DE TRANSPORTE Y TRANSITO

-PRESIDENTE: Daniel Vancsik

-VICEPRESIDENTE: Francisco Fonseca

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

-PRESIDENTE: Marlene Haysler

-VICEPRESIDENTE: Pablo Argañaraz

COMISION DE SALUD PÚBLICA Y DISCAPACIDAD

-PRESIDENTE: Pablo Argañaraz

-VICEPRESIDENTE: Facundo López Sartori

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, DESARROLLO VECINAL Y TURISMO

-PRESIDENTE: Santiago Koch

-VICEPRESIDENTE: Malena Mazal

COMISION DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE

-PRESIDENTE: Rodrigo De Arrechea

-VICEPRESIDENTE: Mariela Dachary

COMISION DE LEGISLACION GENERAL, REGIMEN DEL EMPLEADO MUNICIPAL Y ENJUICIAMIENTO

-PRESIDENTE: Pablo Velázquez

-VICEPRESIDENTE: Eugenio Florentino Perié

COMISION DE MERCOSUR E INTEGRACION REGIONAL

-PRESIDENTE: Eugenio Florentino Perié

-VICEPRESIDENTE: Rodrigo De Arrechea

COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

-PRESIDENTE: Malena Mazal

-VICEPRESIDENTE: Santiago Koch

COMISION DE EQUIDAD DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO

-PRESIDENTE: María Eva Jiménez

-VICEPRESIDENTE Francisco Fonseca

COMISION DE TURISMO

-PRESIDENTE: Facundo López Sartori

-VICEPRESIDENTE: Rodrigo De Arrechea

COMISION PARLAMENTARIA PERMANENTE

-PRESIDENTE: Horacio Martínez

Durante la primera sesión ordinaria, se aprobó la convocatoria para una nueva edición del Parlamento de la mujer 2022 que se desarrollara del 8 de marzo al 21 de abril. Por otra parte, se incorporaron nuevas Ordenanzas que serán debatidas en el marco de las comisiones, como el Proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal, para modificar el Artículo 46° del Anexo II, Capítulo VI de la Ordenanza XVII – N° 15, referente al Derecho de Medicina. Carnet de Manipulador de Alimentos. Concepto e Importes y una iniciativa del edil Facundo López Sartori para crear el programa “Ecocanje”.

Asimismo, se giró a comisión una Resolución del concejal Pablo Velázquez, para requerir al DEM, que la empresa SAMSA, eleve un informe sobre motivos de la suspensión del suministro de agua potable a distintos barrios y cuáles son las acciones y plazos para solucionar dicho problema en nuestra Ciudad.

Al momento de los homenajes el concejal Florindo Perie agradeció el recibimiento de sus pares y elogió la búsqueda del consenso para llevar adelante las políticas que la ciudad necesita: “he sido recibido con profundo afecto no solo por mis pares sino por todo el arco político. No soy de las peleas sino de la búsqueda de consenso y estos afectos me hacen sentir que se puede lograr. Muchísimas gracias por recibirme de esta manera”.

Seguidamente, el edil Ramón Martínez hizo referencia al acto de inicio escolar que se llevó adelante en una escuela del barrio 508 viviendas en Itaembé Guazú: “La verdad que se vivió un ámbito de felicidad, de celebración, de encuentro, en un contexto en que se celebraba el inicio del ciclo lectivo y quiero destacar al personal de dicho establecimiento por su compromiso con la escolaridad durante la pandemia. Este regreso a clases de forma segura nos debe comprometer a todos. Esta nueva forma de vivir la pandemia, nos tiene que encontrar a todos con compromiso y responsabilidad”. Aprovechando la oportunidad, el presidente del HCD, Horacio Martínez elogio orgulloso el trabajo llevado adelante por el concejal para que la escuela cuente con su lugar: “cuando la directora del establecimiento habló en su discurso sobre las gestiones que había llevado adelante el concejal Martínez hace dos años atrás para que los chicos tengan un lugar donde aprender y los docentes un lugar donde venir a enseñar. Lo hizo de una manera tal que sentí orgullo, no solo por el sino por cada uno de ustedes que hacen una tarea territorial tremenda y son grandes gestores para que nuestra sociedad este un poquito mejor cada día. Por eso quiero resaltar ese hecho y alentarlos a todos para que seamos herramientas de transformación para todo lo que el ciudadano de Posadas nos necesite.”

Seguidamente, la concejal Malena Mazal, repudió la violación grupal acontecida en Palermo y reflexionó: “no puede esperar la educación sexual, no podemos esperar que los agentes públicos se capaciten en Ley Micaela, interpelemos a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad. No podemos pensar en un futuro sustentable, si vivimos con miedo. Tenemos que dejar de ser indiferentes hacia los micromachismos. Tenemos que cuidar las infancias. La violación en grupo debe ser tomada como una instancia para pasar a la acción. Estos hombres no están enfermos están socializados desde la escuela”.

En la misma línea, el edil Francisco Fonseca, repudio la violación y se pronunció en apoyo a Ucrania tras la invasión rusa, con miras a quienes habitan nuestras tierras: “Creo que el Concejo de la Casa del Pueblo debe pronunciarse en temas importantes que no están en nuestra agenda. Ucrania es uno de esos países que en los últimos 30 años ha tomado un rumbo democrático, que ha tomado sus propias decisiones, sin imposiciones ni guerras y que ha tenido un gran desarrollo (…) Misiones es un crisol de razas, mis más sinceros respetos y saludos a quienes tienen esas raíces y habitan en nuestra provincia”.

“Quiero tocar dos temas que me parecen importantes el 8 de marzo, Día de la Mujer representado por las cuatro mujeres que integran nuestro cuerpo y repudio totalmente la violación ocurrida en Palermo. También repudio totalmente la guerra contra Ucrania”, manifestó el concejal Facundo López Sartori haciendo una profunda reflexión sobre el tema.

Invitados por el edil, el presidente Delegación Misiones de la Colectividad Ucraniana, Jorge Balanda coincidió con lo expuesto por el Cuerpo y agregó: “gracias a todo el arco político y social que se ha manifestado por nosotros, por la paz. Ucrania quiere conservar su territorio histórico. Ucrania quiere la paz. Es catastrófico. (…) hablaban de los medios de la información que circula, sostener una conversación con la gente que está allá es muy difícil. Viven horas muy pero muy difíciles. Ojala Dios quiera y es el único que puede iluminar las mentes de esos mercenarios. Putin ha hecho un desastre, pero gracias a ustedes por pronunciarse. Coincido plenamente que es un crisol de razas y que hoy debemos apoyarlos desde nuestro lugar. Agradezco mucho a los posadeños que están inscribiéndose para ir a pelear”.

Cerrando los homenajes, el cónsul de Ucrania, Diego Muruniak agregó: “Tenemos un país que es democrático, libre, donde los que protestan están en la calle no presos. Ucrania probó la libertad, estuvo bajo el imperio ruso, pero durante 30 años estuvo en la mirada de Europa. La muerte de civiles es lamentable, es un genocidio”.