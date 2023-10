LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN LA RECTA FINAL, ATRAVESADA POR UN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE GENERADO POR LA CRISIS ECONÓMICA NACIONAL. LUEGO DEL BAJO NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LAS PASO, LA DIRIGENCIA POLÍTICA AFRONTA EL DESAFÍO DE REVERTIR EL SENTIMIENTO DE HARTAZGO, DESENCANTO Y DESESPERANZA DE UN IMPORTANTE SECTOR DE LA SOCIEDAD. CON LA CONTUNDENCIA DE LOS DATOS Y LA FUERZA ARROLLADORA DE LA GESTIÓN, MISIONES EMERGE COMO EL MEJOR EJEMPLO DE UN ESTADO EFICIENTE Y SE POSICIONA COMO EL MODELO A SEGUIR.

(*) Por Nicolás Marchiori

El politólogo irlandés Peter Mair realizó una radiografía formidable de las democracias actuales en su libro “Gobernando el vacío”. Hoy los partidos políticos tradicionales han perdido legitimidad y se fueron convirtiendo gradualmente en estructuras cerradas donde muchas personas viven de la política y están adosadas a las instituciones.

Una mirada panorámica de la política en general nos permite vislumbrar la proliferación de falsos liderazgos que utilizan a los espacios políticos como medios para alcanzar el poder y así satisfacer necesidades personales.

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo por los dirigentes provenientes de los partidos tradicionales convirtieron a la política en un evento de características tragicómicas. Han generado un nivel de polarización y de crispación en la sociedad de manera irresponsable que arroja como resultado un difícil presente en donde cada vez es más difícil desarrollar un buen gobierno.

En estos tiempos, es muy común oír hablar de la amenaza “posfactual” contra la democracia y de la “era de la posverdad” como distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el único fin de influir en la opinión pública y en los comportamientos sociales.

Podemos ver a diario cómo la circulación de afirmaciones totalmente falsas y debidamente difundidas a través de las redes sociales pueden manipular opiniones públicas y desviar el curso de los votos en los procesos electorales. Ese es el verdadero fraude contemporáneo.

El rol de la política en las sociedades es claro, apunta a la búsqueda y generación de espacios de encuentro, de compromiso. No hay lugar para los planteamientos binarios, los discursos polarizantes y las visiones maniqueas que han degradado a la política a tan bajos niveles de calidad y con pésimos resultados a la vista. Observamos cotidianamente como los políticos que responden a los partidos tradicionales piensan mucho en cómo hacerse del poder y muy poco en qué hacer con él cuando gobiernan. Los dos espacios políticos que gobernaron el país en los últimos años dan fe de ello. Esto llevó a un divorcio de la política con gran parte de la sociedad. La agenda de los políticos luce un nivel de disociación alarmante respecto a los verdaderos intereses y necesidades de la ciudadanía.

Ante este sombrío diagnóstico de la política actual, cabe la pregunta: ¿La “buena política” es posible? Podemos afirmar con total contundencia que sí.

El brillante filósofo Baruch Spinoza, en su “Tratado Político”,sostiene que “para que un Estado pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o actuar de mala fe”.

En líneas generales, la política está funcionando mal y no está cumpliendo con su rol. Muchos dirigentes políticos no han tomado conciencia todavía de que el mundo actual atraviesa una gravísima crisis no solo económica, sino incluso una aún más grave crisis política, social, moral e ideológica. Por supuesto, muchos se comportan de manera honesta e infatigable, hacen muchísimos esfuerzos y tratan de manejar la situación de adversidad y unir a toda la sociedad en la lucha. Sin embargo, la mayor parte de la clase dirigente toma decisiones equivocadas. Reaccionan demasiado tarde. Sin la preparación necesaria para poder elegir una estrategia efectiva y acertada. No existe visión de conjunto.

Los pueblos, a su vez, comienzan a entender que aquellos encargados de llevar las riendas del futuro, aquellos que los dirigen, no hacen lo que deben, en el momento que deben. Observan que en escenarios complejos estos “hombres de Estado” se quedan un buen tiempo paralizados ante las decisiones por tomar; son incapaces de prever y de proveerse las herramientas necesarias para elegir la política más adecuada. Pueden notar que son demasiado débiles e inseguros y están sometidos a influencias perniciosas y que todo se reduce a objetivos e intereses políticos.

En estos tiempos, en donde la apatía, el hartazgo y la desesperanza generada por gran parte de la clase dirigente, la buena política reviste vital importancia.

La primera responsabilidad que tienen los dirigentes de todas las latitudes es proveer de certidumbre a la sociedad. Poner en práctica la buena política permite forjar acuerdos con todos los sectores de la sociedad y generar la sinergia necesaria para dinamizar transformaciones con una perspectiva estratégica y de futuro. También permite la conformación de sociedades más abiertas, pluralistas y tolerantes. Ese es el principal antídoto para la grieta. Es con la buena política que surgen y se consolidan los “Estados inteligentes”, aquellos que lucen resultados tangibles y mejoran la vida de la ciudadanía.

En un mundo invadido por el hartazgo, el desencanto y la desesperanza, sólo la buena política nos salvará.

MISIONES, EL EJEMPLO A SEGUIR PARA SUPERAR LA CRISIS

El gobierno de la Renovación Neo, con el liderazgo estratégico de su conductor Carlos Rovira, ha logrado poner en práctica una visión holística, integral, de la política que llega a cada misionero sin importar el punto geográfico en donde se encuentre. El conjunto de políticas públicas trazadas y ejecutadas por el gobierno misionero permite comprobar fácticamente esa visión del Proyecto Misionerista que busca no sólo el desarrollo material del pueblo, sino que se extiende al desarrollo intelectual y emocional con innovación tecnológica y prácticas cada vez más amigables con el medioambiente.

El modelo impulsado por la Renovación generó una fuerza imparable que hizo posible este presente de bonanza económica. La sinergia público-privada, que da cuenta de un Estado Inteligente, permitió que Misiones hoy bata récords en materia de indicadores positivos, lo que permite la generación de un efecto derrame que redunda en beneficios para todos los sectores.

Los datos duros de la economía dan cuenta de la solvencia del modelo misionerista. La provincia alcanzó el pico más alto de empleo registrado en el último mes, superando el umbral de 115 mil trabajadores privados, una cifra récord que no se había logrado en toda la historia.

Una larga lista de logros que benefician y potencian el desarrollo productivo de Misiones dan cuenta de una gestión eficiente, entre las que se destacan: la reapertura del Puerto de Posadas luego de 40 años, que erige a la capital provincial como un polo logísticopara la región; el dólar agro para la yerba mate, el té, la madera y el tabaco, primero, y la quita de retenciones para las economías regionales, posteriormente, son dos acciones que sientan las bases para transformar a la provincia en una zona económica especial, como así también diferentes acciones que se traducen en programas e incentivos para la producción misionera.

También debemos destacar que el gobierno provincial se puso al frente de la tarea de generar nuevos mercados internacionales para los productos misioneros, tal es así que llevó adelante sendas misiones diplomáticas internacionales. En el mes de mayo, el Gobernador Herrera Ahuad viajó a los Estados Unidos y llevó adelante una serie de reuniones con empresarios e inversores interesados en el desarrollo industrial y exportador de la provincia. En el mes de junio, el diputado misionerista Diego Sartori formó parte de una comitiva encabezada por el ministro de Economía de la Nación y actual candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria con destino a China. La participación del legislador renovador tuvo el mismo objetivo que el viaje de Herrera Ahuad a los Estados Unidos, buscar la apertura de más mercados para los productos misioneros e inversiones extranjeras para la provincia. Ambas giras internacionales fueron muy positivas para Misiones.

En materia de salud, la provincia ostenta un sistema modelo. La pandemia del coronavirus significó una prueba de fuego para la salud pública a nivel mundial y Misiones pudo demostrar la solvencia de su estructura en materia sanitaria. Durante la pandemia, la provincia jamás se vio amenazada por el colapso sanitario que se evidenció en diferentes partes del mundo y del país.

Al día de hoy, debemos decir que el Parque de la Salud emplazado en la ciudad de Posadas es el máximo exponente de un Estado presente y eficiente que cuida la salud de su gente.

Entre los grandes recursos que forman parte de este complejo de hospitales públicos único en su tipo en todo el país, debemos nombrar el robot Da Vinciinstalado en el Hospital Madariaga. Es tal vez la mayor muestra de un Estado que se preocupa e invierte para modernizar la salud pública. Cada intervención practicada por esta sofisticada herramienta cuesta más de 7 millones de pesos, pero el paciente misionero puede acceder de manera gratuita gracias a que el Estado asume el costo total de las mismas.

También forma parte del Parque de la Salud la Unidad Centralde Emergencias y Traslados que permite la asistencia pre hospitalaria y extra hospitalaria en situaciones críticas, con riesgo de vida real o potencial.

Además del emblemático Parque de la Salud, la provincia cuenta con una sólida red hospitalaria en todo el territorio provincial en donde el nivel de complejidad de los hospitales públicos se encuentra distribuido de acuerdo a la densidad poblacional.

Si hablamos de vanguardia en materia de salud, debemos decir que Misiones tendrá el primer hospital de neurociencias del país y además será pionero en Argentina en la incorporación de inteligencia artificial.

Otro de los aspectos fundamentales del modelo misionero es la revolución educativa impulsada por la Renovación Neo. Para el Ing. Carlos Rovira, “los tiempos de crisis permiten centrarnos en la educación y, a través de ella, aprender”. Adquiere gran relevancia en estos tiempos un discurso del Conductor del Frente Renovador de la Concordia en el que instaba a pensar en las nuevas generaciones, sin desaprovechar las experiencias importantes del pasado, teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico es mucho más rápido que el pedagógico.

La provincia inició una verdadera revolución de la mano de la educación disruptiva allá por el año 2017 con la inauguración de la primera Escuela de Robótica pública y gratuita de la Argentina.

En el año 2018 se sancionó la Ley de Educación Disruptiva, la cual permite que la educación tenga un enfoque hacia las nuevas tecnologías. Mediante esta ley se incorpora al diseño curricular de manera transversal en todos los niveles y modalidades a la programación y a la robótica tomando como eje a la Escuela de Robótica.

La construcción de este ecosistema del conocimiento continuó con la puesta en funcionamiento de la primera Escuela Secundaria de Innovación del país en el año 2019, en donde los alumnos pueden formarse en Informática y Robótica, Turismo y Agro-Sustentabilidad.

En el mes de marzo de este año se inauguraron las instalaciones de la nave principal de Silicon Misiones, el polo tecnológico más grande de la región que se posiciona como una gran incubadora de startups y desarrolladora de talentos en el ámbito de la industria del conocimiento. Este centro regional de la innovación fue creado por ley de la Legislatura provincial en el año 2020. Silicon Misiones constituye el último eslabón del andamiaje de la educación disruptiva en el que se encuentran la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación y el Polo Tic. Es la puerta de entrada para los jóvenes a la industria del conocimiento.

Semanas atrás, durante su visita a la ciudad de Posadas, el candidato a presidente de la Nación Sergio Massa ponderó Silicon Misiones y sostuvo que la provincia está llamada a ser un hub económico para la argentina.

De esta forma, el proyecto misionerista impulsado por la Renovación Neo se constituye en el mejor modelo a replicar en una Argentina que a partir del 10 de diciembre tendrá el desafío de dejar atrás una profunda crisis económica y comenzar a sentar las bases para el desarrollo y el crecimiento, algo que Misiones puede mostrar con resultados concretos.

LA IMPORTANCIA DE TENER REPRESENTANTES MISIONERISTAS

En las elecciones provinciales del 7 de mayo que consagraron a Hugo Passalacqua y a Lucas Romero Spinelli como gobernador y vice respectivamente de Misiones, concurrió a votar un porcentaje de electores que se mantiene dentro de los niveles históricos de alta participación. Allí radica la importancia de los esfuerzos realizados por el gobierno provincial para mantener la paz social y de promover un clima de concordia defendiendo el debate democrático sin caer en la dinámica de la grieta.

Si bien de cara a las elecciones generales del 22 de octubre gran parte de la atención de la ciudadanía se centra en quién llevará las riendas del país los próximos cuatro años, es importante no perder de vista que también se elegirán representantes de Misiones, tanto diputados como senadores, que serán los encargados de llevar la voz de los misioneros al Congreso de la Nación para defender cada obra, cada programa, cada inversión para beneficio del Pueblo de Misiones.

Frente a este escenario, los comicios presentan dos posibilidades para los misioneros: sumar representantes alineados a un Gobierno Provincial que puso en el centro de la agenda al misionero, el único y verdadero mandante, o legisladores nacionales que respondan a espacios conducidos desde el país central, una diferencia sustancial en términos políticos. Dicho esto, lo cierto es que, a mayor cantidad de representantes de los intereses de los misioneros, mayores serán las posibilidades de establecer canales de diálogos que permitan gestionar a favor de la provincia y sus habitantes.

En ese sentido, se hace necesario destacar que la conexión entre la dirigencia política y la ciudadanía revisten una enorme importancia, máxime cuando fueron construidas con varios años de trayectoria, cumpliendo con los compromisos asumidos, honrando la palabra empeñada y actuando de cara a la gente.

INTRASCENDENCIA POLÍTICA

La profunda crisis de liderazgo y la falta de entendimiento entre los referentes de Juntos por el Cambio en Misiones fueron determinantes para que el desembarco de Mauricio Macri en Posadas pasara totalmente desapercibido sin generar ninguna repercusión. El ex presidente de la Nación visitó la provincia para reunirse con Ramón Puerta y no se mostró con los candidatos locales de su espacio.

Su escueta actividad en la capital misionera genera todo tipo de especulaciones en medio de acusaciones que hablan de entregar el PRO a su primo Jorge Macri para barrer al larretismo del PRO porteño y de abandonar a la candidata presidencial de la alianza,Patricia Bullrich, en plena campaña para acercarse a Javier Milei.

Fuentes cercanas al ex presidente confirmaron que incluso puso a disposición a personas de su círculo íntimo a recaudar fondos para el candidato libertario, situación que generó gran malestar en el comando de campaña de Bullrich.

Su silencioso paso por la provincia también se vio opacado por el fallo judicial que anuló el decreto por medio del cual durante su presidencia permitió que los familiares de funcionarios públicos puedan blanquear millonarias sumas de dineros para luego fugarlas al exterior.

En un momento en donde se encuentra en el centro del debate el endeudamiento compulsivo del país que se ha transformado en un ancla que impide el crecimiento, la irresponsable gestión económica del país durante su gobierno ha puesto nuevamente a Macri en la mira de las críticas.

Por su parte, el tramo final de la campaña de Juntos por el Cambio se encuentra marcado por la falta de propuestas concretas en defensa de los intereses de los misioneros y una muy pobre presencia territorial que se traduce en la falta de diálogo con los vecinos. Las PASO dejaron heridas abiertas difícil de cicatrizar en el seno de la alianza opositora, al punto tal de que la participación del radicalismo a lo largo de la campaña fue casi nula, situación que prende todas las luces de alerta teniendo en cuenta que el ex asesor del espacio Jaime Durán Barba anticipa la desaparición de Juntos por el Cambio después de las elecciones.

Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral.