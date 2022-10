Un pantalón de jean, en una marca reconocida, llega a costar más que un alquiler. La inflación golpeó de lleno a la industria de la moda

En Argentina existe una amplia brecha de precios en los jeans en cuanto a los de marca y a los que se consiguen por medio de las páginas de ropa mayorista, o mismo a través del nuevo concepto de «moda circular» en el que las personas compran ropa usada en buen estado.

En el mes de septiembre, la indumentaria fue el componente de mayor aumento mensual debido al cambio de estación y el aumento en la inflación, con un alza de 13% en los precios de la ropa. BAE Negocios realizó un relevamiento de los precios de los jeans de las marcas más conocidas, y se logró observar que los valores promedios de las prendas de vestir entre hombre y mujer no tiene casi diferencia. Algunos pueden llega a costar más que un alquiler.

¿Cuánto cuesta un jean en las marcas más conocidas en Argentina?

En el relevamiento de precios realizado por BAE Negocios, se obtuvo un precio promedio, por lo que se pueden conseguir productos por debajo y mucho más por encima del estimado.

Kevingston: Mujer: $15.690 Hombre: $18.600

Levi´s: Mujer: $18.000 Hombre: $20.200

Kosiuko: Mujer: $44.500

Wrangle: Hombre: $16.900

Scombro: Mujer: $17.000

Wanama: Mujer: $26.500

Zara: Mujer: $15.000 Hombre: $17.800

Polo: Hombre: $22.000

En un promedio general, los jeans de marcas para las mujeres tienen un costo de 18.500 pesos, mientras que para los hombres, este precio se eleva un poco y llega a los $19.300. En una comparación total, comprar un pantalón puede salir hasta $25.000 promedio, pero hay ejemplos mucho más elevados, como el caso de Kosiuko.

En el caso de la marca Kosiuko, el precio se eleva porque cuenta con productos exclusivos, entre ellos, un jean recto con la costura de un tigre, que llega a los $120.000, muy superior al precio de un alquiler promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

Avellaneda: la alternativa de compra de ropa

Por los elevados precios en la ropa de marca, ante la suba en la inflación, las personas buscan alternativas para poder continuar cambiando el placard y renovarlo. En la provincia de Buenos Aires, muchos ciudadanos eligieron inclinarse a las compras en la calle Avellaneda, en el barrio de Flores, lugar en los que los precios de los jeans disminuyen en un 30%.

Existen varias páginas en las que se pueden acceder a las tiendas ubicadas en la calle Avellaneda, y los envíos se realizan a lo largo y ancho de toda la Argentina. Algunas de estas páginas son:

Comprar ropa usada: «moda circular»

Por la crisis económica, se hace cada vez más necesario cuidar el bolsillo, pero también el medioambiente, por lo que comprar ropa usada se volvió tendencia. Con la nueva modalidad, surgieron locales, en su mayoría galpones vintage o ferias americanas «top», en los que las personas se pueden acercar para vender sus prendas y/o comprar ropa usada pero de marcas reconocidas. Siempre, claro, en buen estado.

También, en las redes sociales como Facebook e Instagram, crecen las páginas de tiendas de ropa “de segunda mano”, con prendas de excelente calidad y prestigio a mucho menos de la mitad del precio original.

El concepto de “ Moda circular” surgió en 2014 de la mano de Anna Brismar, consultora de la firma Green Strategy mientras organizaba un evento sobre moda sustentable.