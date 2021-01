La joven Mikaela Obermann y el arquitecto Carlos Marcial son los dos artistas que expondrán su obra a partir de este lunes en el primer piso del Posadas Plaza Shoping de Posadas. Lo hacen en el marco del ciclo “Arte en verano”, que coordina la Secretaría de Cultura de la Provincia.



Este lunes 17 de enero la Secretaría de Cultura de la Provincia dejará inaugurada la muestra de dos artistas con abordajes muy disimiles. Se trata de la obereña Mikaela Obermann y el montecarlense Carlos Marcial, quien ha desarrollado su vida artística y profesional en Posadas. Las obras quedarán exhibidas en el primer piso del Posadas Plaza Shoping de Posadas, en el marco del ciclo “Arte en verano”.



Los artistas

Carlos Marcial es arquitecto egresado de la FAU (Universidad Nacional de La Plata) y es además un artista visual autodidacta. Reside en Posadas hace años y ha obtenido premios en sus distintas esferas de acción plástica.

Sus dibujos han sido premiado y seleccionado en distintos años en almanaques de la SCA (Sociedad Central de Arquitectos –Bs As) y la Sociedad de Arquitectos de Misiones.

Su obra “Esperando” fue premiada en el Centro Cultural Belgrano, de Bs As. También obtuvo un segundo premio en el concurso de Dibujo y Pintura de la Dirección Nacional de Migraciones, de Bs As. La obra “Venga a nosotros tu selva“ fue seleccionada para una muestra de pintura contemporánea internacional en la galería Laura Haber (BsAs ), curada por el arquitecto italiano Luca Cursi. La obra ”Escalera al cielo“ fue seleccionada en una muestra de pintura en Rosario.

En Misiones fue seleccionado junto a otros artistas para realizar dibujos sobre Martin Fierro (Edición libro diario El Territorio”) y su obra “Des-nudos“ obtuvo una mención en el concurso de dibujo y pintura “Misiones”.

Ha realizado muestras individuales y colectivas en la provincia, siempre haciendo gala de una paleta vibrante, diversos soportes y temática muy regional. Y por otra parte, ha obtenido varios premios en concursos de Arquitectura, destacándose premios en la Bienal de Arquitectura Internacional de Buenos Aires y la BIAAR (Bienal de Arquitectura Argentina) con la vivienda “Casa tereré”.

Mikaela Obermann tiene 27 años y es una artista plástica independiente, que reside en Oberá.

Su expresión se funda en trazos intensos y cargados de material, mediante el dibujo y la pintura, derivando en cuadros o murales. Participa en talleres y muestras colectivas e individuales, siempre enfocada en los holístico y el respeto a la tierra y los materiales.

Trabajó con el equipo “Pie de Elefante” en 2018, con el colectivo cultural “Los aromos”, en el taller de producción cerámica “Aguiye”, de objetos utilitarios y artísticos de cerámica, (Oberá, 2017-2019), en la realización de banderas para el Parque de las Naciones en Oberá dentro del proyecto “Las golondrinas miran al mundo” (2019). Lleva adelante el proyecto independiente “Mudra creaciones”, de producción de indumentaria y objetos textiles creativos y únicos. Y con el proyecto independiente “Mudra Alternativo” produce pinturas, murales, ilustraciones y esculturas.

Su obra se ve en redes sociales: www.instagram.com.mikaelaobermann

https://www.facebook.com/mudraalternativo