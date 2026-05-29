Advierten desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Departamento de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales dependiente de la Municipalidad de Posadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Departamento de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales dependiente de la Municipalidad de Posadas emitieron esta mañana una alerta amarilla por tormentas para la zona sur de Misiones, advirtiendo que el área podría verse afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

El SMN estima acumulados de lluvia entre 45 y 65 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Según el reporte, las tormentas podrían estar acompañadas por caída de granizo, ráfagas intensas, abundante precipitación en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica. Estas condiciones elevan el riesgo de anegamientos locales, daños en estructuras livianas y cortes de suministro eléctrico en sectores expuestos.

Recomendaciones: asegurar objetos sueltos en el exterior, evitar circular por calles anegadas, y mantenerse informado a través del SMN y las autoridades municipales. En caso de tormentas severas, resguardarse en estructuras sólidas y evitar permanecer bajo árboles o cerca de postes eléctricos.