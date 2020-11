Por la Champions League, el conjunto de Ronald Koeman superó por 2-1 al conjunto ucraniano y el defensor declaró sin pelos en la lengua sobre el presente de la institución blaugrana

Barcelona no jugó bien y le costó mucho ganarle 2-1 a Dinamo Kiev por la Champions League. Lionel Messi -de penal- y Gerard Piqué marcaron los tantos del conjunto culé, mientras que Viktor Tsygankov descontó para la visita.

Justamente, tras el encuentro, Piqué no anduvo con vueltas a la hora de analizar el presente del Barça. «El club está como está, en un proceso con muchos cambios y creo que eran necesarios. Era necesario darle una vuelta a esto porque era obvio que la tendencia era decreciente y estábamos cada año un poquito peor, ahora hay que darnos tiempo, aquí no hay años de transición y no tenemos mucho tiempo, habrá elecciones y una nueva junta, habrá un cambio que se irá viendo», analizó.

«Nosotros tenemos que seguir compitiendo al máximo sabiendo que no es un año fácil porque jugamos sin gente pero es lo que hay, la vida es un cambio contínuo y hay que adaptarse, esperamos que las cosas vayan un poco mejor, creo que las sensaciones son mejores y la gente joven le da dinamismo al grupo y al juego», aseguró.

Además, el defensor hizo hincapié en el rendimiento del equipo de Ronald Koeman. «Pudimos meter dos o tres goles en el primer tiempo pero no fue así y el partido se fue complicando. En el treinta nos dominaron bastantes, estábamos descontrolados en la presión y perdimos el control, en el segundo tiempo estuvimos con intranquilidad, con ellos llegando, nos metieron un gol y al final lo mejor fueron los tres puntos», indicó.

«Son cosas que hay que mejorar, ha habido momentos en los que la presión no fue buena porque no estábamos del todo coordinados, en el nivel Champions todos son de nivel alto, hubo que apretar los dientes aunque no lo esperábamos, hay que seguir y darle una vuelta a La Liga», completó Piqué.