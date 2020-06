Con la presencia del intendente de Garupá Luis “Lucho” Ripoll, quien supervisó personalmente la implementación del protocolo de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), el rally misionero cumplió hoy con su primera prueba en el predio que la Asociación tiene en esa localidad, ubicada a 20 kilómetros de Posadas.



Los primeros en girar fueron el campeón Sudamericano de la Clase RC5 Agustín Garzón Maceda (VW Gol) y el piloto del Grupo A Santiago Elorza (Renault 18).



Vale destacar que Misiones es la primera provincia del país en tener actividad del rally y Garupá se transformó en el primer municipio del país en tener pruebas. Así bajo el estricto protocolo se realizaron normalmente los ensayos.



La AMPyNaR es una entidad afiliada a la FeMAD y para las pruebas utiliza el mismo protocolo que se implementó en la Pista dejando entrar a su predio tres personas por autos. Así el jefe de seguridad de la asociación el Comisario General retirado Néstor García Da Rosa fue el encargado de tomar la temperatura a todos los que ingresaron incluido el intendente Ripoll.



Luego Yamil Pettersen, integrante de la comisión directiva, desinfectó los autos y cada persona que ingresó tuvo que pasar por la alfombra que tenía lavandina al 70 por ciento y agua. Además, se controló el uso de barbijo en todo momento y se procedió poner alcohol en gel antes de subir al auto y una vez que se bajaban de los autos de competición.



A primer turno, el campeón sudamericano Agustín Garzón Maceda giró con el presidente de la AMPyNaR, Ignacio “Nacho” Allende de navegante y luego con Hugo Espinola, que también corre el Sudamericano, ya que su padre no pudo ser parte de las prácticas por razones personales.



Garzón Maceda dio unas diez vueltas sobre el VW Gol con el que salió campeón el año pasado en el Sudamericano y más que nada buscando ritmo ya que la última vez que se subió al auto de rally fue el 8 de marzo cuando la AMPyNaR hizo las pruebas comunitarias.



En el segundo turno giró el piloto del Ñata Competición Santiago Elorza y su nuevo navegante Gustavo Vosilaitis sobre el Renault 18 del Grupo A del Misionero.



“Contento de volver a rodar, la espera fue larguísima, por suerte tenemos un gobierno provincial que autorizó que fue dando cada paso lentamente y con responsabilidad social. La vuelta de las prácticas fue un paso más y estamos cumpliendo con todos los protocolos de la FeMAD, también contamos con el apoyo del intendente Lucho Ripoll que vino a acompañar y supervisar todo el trabajo de la comisión. Para mí es un honor ser el copiloto del campeón Sudamericano”, indicó Allende.



A su tiempo Garzón Maceda comentó: “fueron más de 100 días sin actividad se sintió un poquito la falta de práctica, estoy muy contento de volver a acelerar se extrañaba mucho venir al predio. Ser el primero es todo un orgullo, hacía mucho que no me subía al auto. El protocolo me pareció el correcto se cumplieron todos los pasos y estuvimos supervisados siempre, así que hay que cumplirlo porque es lo mejor para nosotros”.



Por su parte Santy Elorza sostuvo: “se extrañaba mucho venir al predio y esta muy bien el protocolo. Tenemos que ser responsables en el uso del predio porque es algo buenos y hoy somos unos privilegiados que podemos volver a acelerar un auto de carrera. Hoy más que nada vamos a buscar entrar en ritmo con mi nuevo navegante que siempre nos acompañaba en el grupo del rally y ahora se va a subir a la butaca derecha”.



Mientras que el intendente de Garupá Luis Ripoll comentó: “Es importante destacar la responsabilidad que tiene la AMPyNaR de comenzar las pruebas automovilísticas en nuestro municipio, que es el primero del país que tiene este tipo de pruebas. Las conversaciones fueron varias con el presidente Nacho Allende y de como se iba a implementar el protocolo y hoy se cumplieron todos los pasos del protocolo Sanitario de la FeMAD y la AMPyNaR. Hoy le toca al rally, que generó muchas expectativas, y si seguimos cumpliendo con los protocolos se van a ir habilitando otras disciplinas”.



“En nuestro municipio se habilitaron las caminatas los fines de semana y los miércoles para las personas mayores, volvieron los paseos recreativos en bicicleta, hoy habilitamos la pesca recreativa de costa, hace unos días volvió el padel, el hockey, el rugby con entrenamientos individuales, los gimnasios. En julio vamos a buscar habilitar más disciplinas siempre respetando los protocolos. Hoy somos un ejemplo para el país y hay que tomarlo con responsabilidad la práctica del automovilismo deportivo”, agregó.