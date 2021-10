Es el propósito de Ramona Liliana Espíndola, de San Javier, la ganadora N° 63 de este programa del IPLyC SE.

Se había anotado en una agencia de quinielas y el empleado que la atendió “me dijo que iba a tener suerte. Y así pasó. Pienso que fue con la ayuda de Dios porque solo él sabe que necesito”, dijo la mujer, que es ama de casa y que vende productos de la huerta para subsistir.

Madre de dos hijas, sostuvo que “estoy muy contenta con los premios (horno eléctrico, pava eléctrica y plancha) porque el horno y la plancha están muy viejitos y representan un peligro. Al horno lo mandé a arreglar, pero ya no tiene la tapa original. Yo igual lo ocupo para hacer pan y pan dulce, y mi hija está aprendiendo a hacer tortas”.

“Esta es una buena ayuda que no pensaba tenerla. Sé que es la mano de Dios. Voy a usarla para arreglar la casa. Cuando me anoté en la agencia de quinielas, el vendedor me dijo que iba a tener suerte. Nunca antes había ganado algo. Estaba en casa de una de mis hijas cuando recibí la noticia, ellas saltaban de alegría”, agregó, al tiempo que llevó a las demás amas de casa un mensaje de esperanza. “Que tengan fe, que, así como me tocó a mí, les puede tocar a ustedes. Agradezco al IPLyC SE por los premios, y por salir sorteada”, acotó.