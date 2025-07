El presidente de la Cámara de Representantes y exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, habló sobre su candidatura a diputado nacional, la realidad productiva de la provincia y los desafíos de defender los intereses misioneros en el Congreso. “Es una responsabilidad tremenda rendirle cuentas todos los días al pueblo que nos elige”, afirmó.

Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones y actual presidente de la Cámara de Representantes de la provincia, fue entrevistado por Christian Róttoli en el programa “Mesa de Periodistas” de Canal Doce. Allí, se refirió a su candidatura como diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia, en las elecciones legislativas nacionales de octubre. Con un tono reflexivo, remarcó que para él “es un desafío muy lindo” representar nuevamente a los misioneros.

“Una vez que te eligen, por más que yo sea del Frente Renovador de la Concordia, después seré, si los misioneros lo deciden, un diputado que representará los intereses de todos ellos”, aseguró.

El compromiso con su tierra y la claridad de prioridades quedaron reflejados en una frase que se convirtió en el eje de la entrevista: “El concepto de reciprocidad es fundamental: si yo doy, dame; si yo te ayudo, ayudame. Creo que de eso está hecha la sociedad”.

Para Herrera Ahuad, no se trata de ocupar una banca, sino de ejercer una función con un deber de representación real y constante: “No es un cheque en blanco para sentarse en un lugar, sino una tremenda responsabilidad por la cual constantemente tenés que rendirle cuentas a los misioneros de lo que uno está haciendo”.

Herrera Ahuad y su diagnóstico sobre las economías regionales

Consultado sobre los temas urgentes que llevará al Congreso, el exgobernador no dudó: los sectores productivos, económicos y sociales de Misiones requieren respuestas concretas. Señaló que la yerba, el té, la madera y el turismo atraviesan situaciones críticas que deben abordarse con firmeza.

“Vamos a dar esa discusión sabiendo dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El cuidado de nuestros productores yerbateros, tealeros, madereros, que están en una crisis muy importante, debe ser prioridad”.

Detalló cómo la falta de precios justos impacta directamente en la economía local:

“Con una yerba cuyo precio no está acorde con los estándares productivos hay menos gente en los supermercados, menos gente que compra un auto o una camioneta. Hay más gente que comienza a poner el cartel ‘Vendo chacra’”.

La experiencia previa durante su gestión como gobernador fue citada como ejemplo de acción eficiente. “El mejor precio de la yerba mate lo tuvimos durante los cuatro años que fui gobernador. Peleando, discutiendo, haciendo valer nuestra presencia en las diferentes cámaras”.

De la medicina rural al modelo sanitario misionero

La entrevista también abordó aspectos más personales y vocacionales del candidato, quien recordó sus inicios como médico rural. “La semilla prendió dentro de la familia. Siempre decía que tenía ganas de ser pediatra”, contó. Estudió en la Universaidad Nacional del Nordeste, se formó como residente en Eldorado y luego ejerció en San Pedro. Desde esa práctica, entendió la importancia de una salud pública organizada y cercana.

“La salud pública es una decisión política”, afirmó. Y con emoción repasó la transformación del sistema sanitario misionero: “Cuando yo hacía mi residencia en 1993 había diez CAPS; cuando fui ministro de Salud ya había quinientos. Había 14 o 15 ambulancias. Hoy deben estar en alrededor de mil”.

CAPS Colonia Mado

Resaltó que el cambio de paradigma se basó en la atención primaria de la salud y que, a diferencia de otras provincias, en Misiones la gente elige el hospital público, no porque no tenga opciones, sino por la calidad: “Acá en Misiones la gente no ‘cae’ en el hospital: la gente lo elige. Y elija lo que elija, sabe que va a tener respuesta”, enfatizó.

La pandemia como prueba del modelo misionero

En relación a la pandemia de COVID-19, Herrera Ahuad fue contundente al señalar que el sistema de salud misionero resistió con éxito. “Misiones no cerró su actividad económica. Fue la provincia con menor cantidad de muertos, a pesar de estar entre tres países que manejaron muy mal la pandemia”, dijo, en alusión a Paraguay, Brasil y la Argentina.

La pandemia nos puso a prueba. Pudimos ordenar el sistema sanitario a lo largo de los años y la pandemia lo puso a prueba”, afirmó. Y agregó: “Vaya si fue acertada la decisión de Carlos Rovira como gobernador y como legislador de trabajar sobre una Ley del Parque de la Salud, que no es solamente el Hospital Madariaga: es todo. Es un concepto único en Sudamérica.”

Destacó el rol de la comunidad y la conciencia sanitaria de los misioneros. “Tenemos una comunidad educada, sanitariamente hablando. Siempre quiso un sistema de salud que la contenga y la cuide”.

Al referirse a la Ley de Residencias Médicas provincial, expresó con orgullo: “Nosotros hicimos una ley para que los residentes sean dignos, no becarios. Es una ley única en la Argentina”.

Estado inteligente y salud digital

Para Herrera Ahuad, hablar del “Estado inteligente” no es una abstracción. Dio ejemplos concretos de cómo esa idea se traduce en políticas tangibles. “Cuanto más inteligente es el Estado, más eficiente es”, sintetizó.

La historia clínica digital única fue uno de los logros que destacó con entusiasmo. Explicó que permite conservar la identidad del paciente en todo el sistema, sin depender de papeles: “Si te golpeás en Iguazú, cargan los datos y cuando llegás a Eldorado ya saben quién sos, qué tenés, y qué tratamiento necesitas. Eso es fabuloso”.

También mencionó el programa Alegramed, que permite interconsultas desde el hogar, y el sistema de Atención Médica Domiciliaria, que transforma la cama del paciente en una extensión del hospital. “Hace que tu cama se convierta en la cama del hospital y seas atendido en tu casa, liberando camas críticas de la alta o la medias complejidad. Eso es el estado inteligente”, puntualizó.

Historia Clínica Digital Única

La mochila que lleva al Congreso

Hacia el final de la entrevista, Herrera Ahuad dejó en claro que no va al Congreso como un político más, sino como representante de un modelo provincial que debe ser defendido: “Llevo conmigo una mochila para decirles: ‘miren, el misionero no se equivocó durante veintipico de años’”.

Comparó la situación sanitaria de Misiones con la de otras jurisdicciones, en especial con la Ciudad de Buenos Aires: “En Capital Federal uno no puede decir ‘me voy a un hospital público’ porque están destrozados. Acá, en cambio, elija lo que elija, el misionero sabe que va a tener una respuesta fantástica”. Conmovido, expresó:

“Discúlpenme si me emociono tanto cuando digo esto, pero he caminado por toda la Argentina y cuando veo esto digo ‘qué fantástico’”.

Antes de despedirse, Oscar Herrera Ahuad dejó un mensaje claro: “Los misioneros nos tienen que acompañar. Ojalá así sea, y que tengamos esa oportunidad de devolverles lo que tanto nos dieron durante estos años”, concluyó.

