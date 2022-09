El film dirigido por Santiago Mitre entra en competencia por el galardón a mejor película internacional; para llegar a la ceremonia, que se celebrará el 12 de marzo en Los Ángeles, deberá superar otras dos intancias de selección

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció este lunes que la película Argentina, 1985 será la que represente a nuestro país en la próxima entrega de los Premios Oscar.

En un evento realizado en el Centro Cultural Kirchner, la institución reveló que el film dirigido por Santiago Mitre fue el elegido por sus 250 miembros en una votación digital que fue auditada por escribano público. Así, la producción que estrena este jueves en salas entra en carrera por la estatuilla a mejor película internacional en la ceremonia que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebrará el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Cada miembro del comité de selección emitió su voto indicando sus tres películas elegidas, en orden de preferencia, de entre 61 producciones que han sido o serán estrenadas en cines entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año 2022.

Según el calendario oficial, los films preseleccionados que seguirán en competencia se darán a conocer el 21 de diciembre, al tiempo que el 24 de enero se revelarán las cinco producciones que finalmente se disputarán la estatuilla junto con la totalidad de las nominaciones.

Tras estrenar con un muy buen recibimiento en el Festival de Venecia, el film se llevó este sábado el Premio del Público en el Festival de San Sebastián. Con esos antecedentes -sumada a la elección previa que hizo la Academia para que represente al país en los Goya-, todos los pronósticos daban por seguro que la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani iba a encaminarse al Oscar 2023.

Argentina, 1985 hace una minuciosa reconstrucción del contexto político que condujo, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, a llevar adelante un juicio civil contra los jefes de la última dictadura militar, responsables máximos de crímenes de lesa humanidad. Pero también hace foco en el modo en que el fiscal Julio César Strassera (personificado por Darín) llevó adelante la acusación junto a Luis Moreno Ocampo (Lanzani), y en el contrapunto permanente entre el trabajo oficial del funcionario y su vida familiar, clave en el desarrollo de la historia.

“Estés o no al tanto de los hechos narrados en la película, el guion es tan preciso y contundente que lleva a que todos entiendan lo que se está contando. Recibimos allí una devolución tan contundente que fogoneó nuestra reacción emocional, que fue muy fuerte. Esta película llega hasta donde uno quiera. Su espíritu se extiende por todas partes”, dijo Darín durante la conferencia de prensa con la que se presentó el film en Buenos Aires, al ser consultado sobre la experiencia durante el paso del film por Venecia. Y trasladó esa sensación a lo sucedido en San Sebastían, unos días después: “En todos los encuentros que tuvimos con los españoles, pudimos ver que la película los llevaba a una pregunta imposible de eludir: por qué no pudo hacerse en España un juicio como el que tuvimos nosotros. Yo trataba de poner paños fríos, porque el número y el contexto de ambas situaciones a lo mejor no justificaban esa comparación, pero estaban muy encendidos con el tema. Más allá de nuestra alegría, todos lloramos como cocineras”.

La carrera hacia el gran premio de Hollywood ya cuenta con 60 títulos elegidos y confirmados hasta el momento por sus respectivos países. Se espera que para el 3 de octubre, fecha límite fijada por la Academia de Hollywood para estas presentaciones, esa cifra supere las 90. Entre las candidatas aparecen producciones muy fuertes y con fundadas aspiraciones como la belga Close, de Lucas Dhont; la alemana All Quiet on the Western Front, de Edward Berger; la española Alcarrás, de Carla Simón; la francesa Saint Omer, de Alice Diop (ganadora del Gran Premio del Jurado en Venecia); la islandesa Beautiful Beings, de Guomundur Guomundsson, y la sueca Boy From Heaven, de Tarik Saleh.

El año pasado, El prófugo, de Natalia Meta, fue la elegida para representar a nuestro país, pero no llegó a quedar entre las preseleccionadas. El premio, finalmente, fue para la japonesa Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi.

La última película argentina en competir en los Oscar fue Relatos Salvajes, de Damián Szifrón, en 2014. En 2010, El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, y en 1986, La historia oficial, de Luis Puenzo, consiguieron quedarse con la preciada estatuilla.