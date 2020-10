En los últimos días, Posadas y otras ciudades misioneras se cubrieron de una espesa nube de humo que cubre el cielo y reduce la visibilidad.



Los incendios forestales no dan tregua y la situación sobrepasa la capacidad de respuesta del Gobierno paraguayo, que anunció la solicitud de ayuda internacional para combatir el fuego que está produciendo un gran impacto ambiental.

El ministro del Interior del vecino país, Euclides Acevedo, aseguró que solicitarán asistencia internacional. Hizo estas declaraciones tras una reunión virtual interministerial con representantes de los diferentes municipios, de cara a crear un plan para mitigar los incendios. Señaló que los siniestros se dan en simultáneo y preocupa no tener todo el soporte logístico. “Vamos a tener que solicitar cooperación internacional, no tenemos otra opción. Ya una vez habían venido aviones hidrantes de Chile, vamos a ver si podemos pedir de Brasil”.

“Estamos extremadamente preocupados y recurrimos a la conciencia de la gente para evitar estos incendios que son en su mayoría provocados, la irresponsabilidad es realmente criminal. La misión de la Policía es la vigilancia y el patrullaje con los municipios, pedimos a la ciudadanía no solo hacer la denuncia sino la información que tienen deben dar”, expresó.

Ayer, al caer la tarde, se contabilizaron un total de 12.282 focos de calor en todo el territorio nacional, según el último monitoreo realizado por el Instituto Forestal Nacional (Infona). Los valores son superiores a los del año pasado. Bomberos voluntarios, municipales, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, como la propia ciudadanía, se vieron rebasados por el fuego que se tornó incontrolable por los fuertes vientos.

Las llamas volvieron a avivarse en el Monumento Natural Cerro Kõi de Areguá y otra vez amenazó a la urbanización. El intendente de la ciudad, Humberto Denis Torres, informó que el fuego fue controlado gracias al trabajo de los bomberos, los funcionarios del Municipio y los vecinos de la zona.

Lo mismo pasó en el vertedero Cateura. Carros hidrantes de la Policía Nacional fueron utilizados para controlar el siniestro que nuevamente liberó tóxicos en la capital. Muchos usuarios en redes sociales mostraron cómo las cenizas caían en sus patios.

En simultáneo se reportaron incendios en Luque, Capiatá, San Lorenzo, Caacupé, Yaguarón, Arroyos y Esteros, Remansito y en el distrito José Falcón, en Presidente Hayes. Este último generó una capa de humo que se extendió sobre el cielo de Asunción y varios puntos de Central.

Para hacer frente a este problema nacional, el Ejecutivo liberó a los bomberos que son funcionarios públicos para asumir el voluntariado y se instó a las empresas privadas a que hagan lo mismo.

El miércoles el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, había manifestado que en los próximos días el escenario sería complicado por el calor. Precisamente, ayer la Dirección de Meteorología reportó que Asunción tiene un nuevo récord de temperatura máxima para esta jornada, ya que las máximas llegan casi a los 43ºC.

Esta situación se suma a la sequía, el fuerte viento que expande el humo tóxico que causa infecciones respiratorias y que afecta principalmente a los asmáticos, alérgicos y con problemas pulmonares.

Declaran alerta por quemazón

El Ministerio de Salud lanzó un alerta epidemiológica sobre los daños que pueden causar en la población los incendios en el país. Lanza también recomendaciones para las redes de salud que deberán dar atención a los afectados. Entre las repercusiones señala el aumento de consultas de urgencias y ambulatorias, quemaduras y aumento de las enfermedades respiratorias infantiles que se asocian a una mortalidad considerable en menores de un año. A ello se suma el incremento en los cuadros de asmas, enfermedades respiratorias y posible aumento de la mortalidad cardiovascular. Señala el riesgo de zoonosis que puede generar el desplazamiento de especies como murciélagos, ratas y serpientes.