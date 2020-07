Es el buque «Echizen Maru», cuyos ocupantes presentaron los primeros síntomas en la mañana del domingo. Resulta un misterio para los profesionales de la salud, ya que en los últimos 35 días el barco nunca tocó tierra.



El proceso de prevención de la propagación del coronavirus en Tierra del Fuego se vio amenazado por una situación de contagios preocupante en un buque amarrado en el Puerto de Ushuaia: las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia austral indicaron que 57 de los 61 los tripulantes de la embarcación contrajeron Covid-19.

Se trata del buque pesquero “Echizen Maru”, que se encontraba en las costas de Ushuaia desde hace dos días y que en las últimas horas se encuentra amarrado al puerto aislado y con la prohibición de que todos sus tripulantes puedan salir de su interior.

“De las 61 muestras, ya tenemos 57 confirmadas como positivas. Estos se suman a los siete que ya habíamos detectado al inicio del domingo, con los siete primeros casos”, informaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia.

Hubo dos resultados de análisis negativos y quedaron otros dos tripulantes en condición de «sospechosos».

“Todos los tripulantes van a permanecer aislados en el barco y no hay forma que desciendan debido al cordón sanitario realizado por Prefectura. No sube nadie que no sea personal médico y no va a descender nadie del barco”, se afirmó en declaraciones publicadas por el medio Ushuaia 24.

El problema con el busque pesquero se inició el domingo por la mañana, cuando uno de sus tripulantes solicitó a las autoridades de Prefectura Naval la posibilidad de ser atendido en un centro de salud de Ushuahia ya que presentaba síntomas avanzados de la enfermedad.

Bajo estricto protocolo sanitario, esa persona fue trasladada al Hospital Regional de Ushuaia, donde se lo estabilizó clínicamente y se le aportó asistencia de oxígeno mecánica.

El lunes, otro de los tripulantes planteó la misma inquietud a las fuerzas de seguridad federales, por lo que también fue internado. En total, a la mañana del lunes se hicieron 7 hisopados entre los tripulantes y se confirmó que todos ellos se habían contagiado de coronavirus.

De tal modo, luego se procedió a realizar el estudio a todos los tripulantes de la embarcación y así se confirmó que más del 90% de los ocupantes del buque se contrajeron Covid-19.

La ola de contagios del buque «Echizen Maru» planteó un misterio importante para toda la comunidad médica de Ushuaia, ya que los tiempos en que el barco se encontró en altamar no condice con los números en los que sus tripulantes se podían haber contagiado e importado la enfermedad.

El barco partió de la misma ciudad de Ushuaia hace al menos 30 días. Antes de comenzar su trayecto, como el protocolo lo indica, todos los tripulantes se sometieron a un análisis de anticuerpos de Covid-19. Todos dieron negativo.

Luego, el buque permaneció en altamar durante más de un mes, 35 días, sin tocar tierra en ningún momento. Por eso, resulta un interrogante determinar cómo recién ahora aparecen tripulantes con síntomas y cómo se pudo haber contagiado casi todo el equipo.

“Tenemos que analizar bien cuándo empezó el primer paciente con síntomas para poder unirlo con el nexo epidemiológico y saber qué fue lo que ocurrió”, especificó el Jefe de Infectología del Hospital Regional de Ushuaia, Leandro Ballatore, en declaraciones al Diario del Fin del Mundo.

“Es un caso que escapa a toda la descripción que aparece en las publicaciones, porque un período de incubación tan prolongado no está descripto en ningún lado. No podemos explicar todavía cómo a casi 30 días de navegación aparecen los síntomas en algunos tripulantes. Es algo llamativo, pero estamos manejando cinco hipótesis que tenemos que terminar de evaluar para establecer qué es lo que ocurrió”, completó.

El especialista indicó que se intentará estudiar cuáles fueron los primeros viajeros en contraer la enfermedad dentro del barco y determinar si transcurrieron el contagio de un modo asintomático. Las autoridades advirtieron que incluso se estudiarán los registros del mes de marzo para tratar de entender mejor toda la situación.

En tanto, Ballatore advirtió que: «No vamos a evitar que el virus entre porque esto es imposible de lograr, pero sí podemos rápidamente bloquearlo e impedir tener una situación como tienen otras provincias del país. Estamos tomando todas las medidas para que no haya circulación comunitaria del virus y limitar los casos».

Se espera que en el transcurso del martes, los 57 contagiados se sometan a un test serológico cuantitativo con el que los especialistas de la salud intentarán determinar desde hace cuántos días que transitan la enfermedad.

Hasta el momento, el parte oficial del Ministerio de Salud de la Nación indicó que Tierra del Fuego contabilizó un total de 160 casos de coronavirus, entre los que se incluyen 13 detectados entre habitantes de las Islas Malvinas.