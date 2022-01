El Presidente prometió al Secretario de Energía incluir la ley de promoción de inversiones petroleras en el temario de extraordinarias. Iría junto a otro proyecto para salvar los beneficios fiscales.

Alberto Fernández le prometió a su secretario de Energía, Darío Martínez, que en los próximos días incluirá en el temario de extraordinarias la ley de hidrocarburos. Una norma clave para la Casa Rosada que el kirchnerismo planchó en el Congreso por falta de consenso con todos los actores que toca.

Luego de conocida la decisión presidencial, este miércoles se reunieron el jefe del bloque de diputados peronistas, Máximo Kirchner y el presidente de YPF, el también santacruceño Pablo González. La petrolera de mayoría estatal es un actor clave en la evolución de la ley de promoción de inversiones en hidrocarburos.

La relación entre ambos es de larga data. Gonzalez fue titular de la agencia de recaudación provincial durante el gobierno de Néstor y vicegobernador de Alicia Kirchner.

Fuentes al tanto de la situación, siempre atentas a las sensibilidades internas, se encargaron de relativizar el peso de la reunión de Máximo y González. «La ley se destrabó por decisión de Alberto, su tratamiento esta garantizado, se lo dijo el Presidente a Darío Martinez», agregaron las fuentes.

«Se definió que YPF colabore en cerrar el apoyo de los gobernadores a la ley» afirmó ante LPO una fuente cercana al gobernador de Neuquén, Omar Gutierrez. Es natural. Por su peso en las provincias petroleras, YPF tiene más herramientas para ablandar la resistencia de algunos gobernadores a ciertos tramos de la ley.

«La relación de YPF con el gobierno del Movimiento Popular Neuquino siempre fue excelente», agregó la fuente consultada.

La norma iría acompañada de al menos un proyecto complementario para salvar los beneficios fiscales a los inversores que quedaron en la nada con la caída del Presupuesto.

Si bien son diez las provincias petroleras alcanzadas por la ley, la gran protagonista es Neuquén dado que tiene el dominio de los recursos de Vaca Muerta, el principal activo en el que se apoya la norma para promover inversiones. Sobre esto, uno de los puntos más polémicos se desató a partir de la crítica del líder del MPN, Jorge Sapag, al artículo 90 del proyecto, al que se lo considera «inconstitucional» porque evalúan que avanza sobre el dominio provincial del recurso, consagrado en la reforma constitucional del 94.

En el mismo sentido se pronunció el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, en un informe evaluativo y no vinculante sobre la ley.

«Fundamos nuestro posicionamiento en aspectos controvertidos del proyecto, que no solo dificultarían el proceso que se pretende incentivar sino que además desalentaría o destruiría la continuidad de los procesos de inversión iniciados, sobre todo en la formación no convencional de Vaca Muerta en la Provincia del Neuquén, disminuyendo, a través de artículos reglamentarios confusos e intrincados, los beneficios instaurados por leyes y decretos anteriores, violando la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Neuquén y poniendo en riesgo las relaciones con los inversores actuales y futuros», sostiene el dictamen elaborado por el ex ministro de Desarrollo Social de Fernando de la Rúa.

Desde Neuquén, dos dirigentes de Juntos por el Cambio, recogieron el guante. Los diputados provinciales mandato cumplido Carolina Rambeaud y Jorge Taylor emitieron su propio informe: «Del sencillo análisis de las normas que hemos transcripto se desprende que el artículo 90 propuesto en este proyecto, es anticonstitucional puesto que corresponde a las Provincias ejercer las facultades que dicho artículo pretende poner en cabeza de la Secretaría de Energía de la Nación», concluyeron.