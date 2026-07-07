Las bombas fueron instaladas cerca del hotel donde se aloja el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que realiza una visita oficial a Siria.

Al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas este martes en dos explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco, coincidiendo con la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria. Los atentados ocurrieron en las cercanías del hotel del mandatario europeo.

El Ministerio del Interior sirio informó que los dos artefactos habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad Interna durante operaciones sobre el terreno. Unidades especializadas comenzaron a aplicar las medidas necesarias para desactivar los explosivos, pero ambos detonaron mientras se preparaban para llevar a cabo esa operación.

Una de las bombas había sido colocada en un contenedor de basura y la otra en un vehículo situado cerca del hotel Four Seasons. Macron había abandonado ya su hotel para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el palacio presidencial. Tras las explosiones, un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en el lugar, al que también acudieron ambulancias, bloqueando el acceso de la prensa a la zona.

Hubo ya un atentado

El Ministerio del Interior de Siria añadió que el punto donde se produjeron las detonaciones se encuentra fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza directa para el mandatario francés, que cumple esta jornada su segundo día de visita oficial a Damasco, ni para el desarrollo de su agenda, que continúa según lo previsto.

Según la cadena oficial Al Ijbariya, las detonaciones fueron causadas por dos artefactos explosivos improvisados, similares al que estalló el pasado jueves en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco, un atentado que dejó diez muertos y 21 heridos. Los atentados se producen pocas semanas después del inicio de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Bashar al Assad.

EFE/AFP/DW