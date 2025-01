El programa provincial “Ahora viajá por Misiones” estará vigente hasta el 31 de marzo, con reintegros, cuotas sin interés y opciones para todos los gustos. Esta iniciativa busca fortalecer la economía local e incentivar a los misioneros a descubrir las maravillas de su propia provincia.



Misiones continúa promoviendo el turismo interno con el programa “Ahora Viajá por Misiones”, que ofrece reintegros del 10% y la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro. Esta iniciativa, vigente hasta el 31 de marzo de este año, busca fortalecer la economía local e incentivar a los misioneros a descubrir las maravillas de su propia provincia.

El gobernador Hugo Passalacqua destacó la vigencia del programa en sus redes sociales: “Los invitamos a todos en este verano a recorrer misiones por dentro, sus paisajes, su gente, sus ríos, sus saltos y tenemos un programa que es el ‘Ahora viajá por Misiones’ que facilita a los misioneros que van a hacer turismo interno a conocer nuestros lugares. No se puede amar lo que no se conoce y nos vamos a pasar la vida conociendo lugares bonitos en Misiones, en definitiva, Misiones no es un problema es una enorme gran oportunidad, hace la tuya», expresó. A su vez, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, expresó que esta herramienta “es una apuesta y una decisión política para potenciar a todos los actores del sector turístico, respondiendo al concepto del turismo como política de Estado. Se fortalece de esta manera el turismo interno, se incrementan los niveles de demanda, manteniendo y generando más empleo a los misioneros”, aseguró.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

El programa incluye un reintegro del 10% en compras realizadas los lunes, martes y miércoles con tarjetas de crédito Macro. Además, permite financiar los viajes en 3 o 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $14.000 por tarjeta y un límite mensual financiable de $150.000. Los paquetes y actividades adheridas se pueden consultar en la plataforma oficial www.viajapormisiones.com, donde los prestadores registrados ofrecen propuestas diversas que abarcan desde turismo de aventura hasta experiencias culturales en destinos destacados como el Parque Nacional Iguazú y las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio.

RASTRO ACTIVO, TRAVESÍA Y EXPERIENCIA POSADAS

En www.viajapormisiones.com, las propuestas se dividen en Rastro activo, Travesía por parques y Experiencia Posadas. El primero, responde a un concepto que apunta al rastro de la selva por tierra, agua y aire. Esta experiencia trae actividades y adrenalina de la mano de expertos que acompañan a conocer, respetar y valorar la biodiversidad de Misiones, con itinerarios dinámicos que permiten conocer por dentro las particularidades de la tierra colorada, adaptadas al nivel de cada aventurero: canotaje, senderismo, trekking, cicloturismo, mountain bike, excursiones fluviales, kayak, trail running, stand up paddle, rappel, escalada libre, tirolesa, canopy, tubbing, paratrike, observación de flora y fauna, excursiones en vehículos todo terreno y avistajes de aves.

En el segundo eje, se encuentran las travesías en el parque provincial Moconá, Salto Encantado, Cruz de Santa Ana y la Reducción Jesuítica de San Ignacio; y en el Parque Nacional Iguazú, como el paseo de luna llena o los recorridos por circuitos. Mientras que, en el tercero, están las propuestas de la capital misionera, como los paseos turísticos guiados, el catamarán, los cines con sus tecnologías de alta definición que ubican en una posición destacada a la provincia en cuanto a la experiencia audiovisual, y otras iniciativas culturales.