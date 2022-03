Emoción, memoria y espíritu de lucha fueron los condimentos de una jornada gris que enmarcó la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Paz y la Justicia, que tuvo en FLORA un condimento especial con el estreno a nivel provincial del filme documental “Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo”, junto a su director Cristian Arriaga.

La jornada lluviosa del jueves 24 de marzo fue el marco para reunirse a conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el espacio cultural “Flora”, de Posadas. En la previa del estreno en Posadas de la película “Abuelas”, referentes de la cultura y los derechos humanos compartieron vivencias y palabras con el público, además de descubrir una placa hecha en mosaico con el icónico pañuelo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, parte de la campaña nacional “30 mil pañuelos por la memoria”.



“No olvidamos a quienes ya no están. Y para cambiar lo que haya que cambiar, la cultura es la gran herramienta en la que creemos”, dijo Joselo Schuap en la apertura de la jornada, seguido por Karina Aguirre, ministra de Derechos Humanos, que remarcó: “Quiero destacar el trabajo de las mujeres en la lucha para transformar la historia, muchas veces arriesgando la vida solo por amor a sus hijos”, señaló. A su turno, Amelia Báez, ex presa política, se dejó embargar por la emoción recordando “la maravillosa época de militancia de los 70, donde los proyectos nos involucraban a todos. Pero no teníamos dimensión de lo que significaba esa Dictadura, con la complicidad de poderes como el eclesiástico”.



En la mesa también se encontraban Laura Lagable, subsecretaria de Fomento de Cultura, el director de la película Cristian Arriaga y Ricardo “Pelito” Escobar, también ex preso político. “Las madres fueron durante mucho tiempo las únicas voces que reclamaron por la vida de tantos desaparecidos. Por eso me declaro un gran defensor de la democracia, por más imperfecta que sea”, afirmó. Y recordó que aún finalizada la dictadura, para muchos presos políticos fue muy difícil reinsertarse socialmente, porque no los aceptaban en ningún trabajo.



Película de estreno y madrina de lujo

A pocas semanas de su estreno, la película “Abuelas” se pudo ver en Posadas, en la fecha más significativa que pudiera tener. Schuap destacó la voluntad de su director, para que Posadas sea la sede elegida. “Me encanta que se vea acá, en este día, en este mes de la mujer, y a 45 años –que se cumplen en pocos meses- de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo”, dijo Arriaga.

“Abuelas” es un filme documental que se basa en el testimonio de 10 abuelas, de las 12 fundadoras de la institución, hoy reconocida y emulada en el mundo entero. Con ese único recurso narrativo, la película logra atrapar la atención del espectador con un crescendo dramático muy intenso. “Quise mostrar a las abuelas como mujeres, cuyo único superpoder es el del amor”, comentó el director. El relato se inicia con la presentación de cada abuela, seguido por relatos en 1ra persona de sus infancias, su primer beso, su familia… hasta llegar al momento en que desaparecen sus hijos y cómo se fue gestando el germen de la organización de Abuelas de Plaza de Mayo.



“Mientras haya una abuela, será ella la que mande en la asociación”, dicen con humor y certeza las mujeres en el filme, lo que abre el interrogante a lo que sucederá en el futuro con esta institución que brega por la restitución de la identidad a los hijos de desaparecidos por la dictadura. El documental aún no está disponible en plataformas online, sino que está haciendo su camino orgánicamente. En el mes de abril se va a estrenar en cines de avenida Corrientes, ciudad de Buenos Aires.



Al finaliza la película, se generó un espacio para compartir con el público, que contó con la voz de una de las abuelas, a la que Arriaga contactó por teléfono y puso en altavoz. Se trataba de Delia Giovanola, abuela de 96 años, que recuperó a su nieto después de 39 años de su desaparición. Delia fue nombrada madrina del espacio Flora.

Pañuelos por la memoria



Antes del acto, las autoridades descubrieron un mosaico realizado por la artista visual Sandra Guarte, que se ubicará en el hall de entrada de “Flora”. La obra se centra en el icónico pañuelo blanco de Madres y Abuelas y se enmarca en el proyecto “30 mil pañuelos por la memoria”, iniciado en la Plata en 2018. El proyecto aspira a que “cada casa y cada institución” tenga en su entrada placas con la imagen del pañuelo, realizado en materiales que resistan al tiempo y la intemperie. En sus redes figuran modos de conseguir la figura del pañuelo, como también fotos de murales y obras realizadas por gente de todo el país.

Las actividades fueron organizadas por Jefatura de Gabinete, Ministerio de Cultura, Ministerio de Derechos Humanos y Ministerio de Turismo, con apoyo de Cultura de Nación y la Municipalidad de Posadas. En el acto, estuvieron presentes la Fundación Pedro Pezak, la Fundación Germania, la Asociación de ex presos políticos y familiares de Misiones, el centro educativo “Rosa Guarú” y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial Posadas.



Cierre con baile, música y humor



Alrededor de las 20 la acción se trasladó a las instalaciones del Instituto del Deporte, donde se realizó el festival “Siempre democracia”, con la presencia de “Mis Bolivia”. La locación fue elegida para suplir la cita en el balneario “El Brete” debido a la lluvia.



Lo que se inició a las 20.30 con público de todas las edades sentado en las gradas, terminó a las 23.00 con una multitud de jóvenes y no tan jóvenes bailando y disfrutando de la cumbia y la fiesta que trajo la troupe de “Miss Bolivia”. La apertura estuvo a cargo de la agrupación “Mujeres en cuarentena”. Paola Leguizamón, Patricia Silvero, Susana Gala y Susana Moreno cerraron con su interpretación de “Resistiré” y el aplauso del público. Siguió el actor Fernando Rosa, con su personaje Rulo Espínola, “ejecutivo de frontera”, y un monólogo que, sin perder la clave de humor, se adaptó a la fecha e insistió en consignas como “el amor vence al odio”, el sabio ejercicio de la memoria y el recuerdo de jóvenes que quisieron cambiar las cosas injustas. “Hegemonía es como decir ‘así nomá e’”, fue su traducción al misionero.



Minutos antes de las 22 Hs. “Miss Bolivia subió al escenario y, junto a sus coristas y bailarinas calentaron el ánimo de la tribuna. La temperatura fue subiendo las sillas se desplazaronb a un costado para habilitar el baile. La artista entonó sus hits, reflexionó sobre la memoria y el patriarcado y cerró muy arriba “pa que bailen las wachas”.