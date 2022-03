El Gobernador participó en la presentación del plan de “Aportes No Reembolsables para la innovación en PyMEs Misioneras” que tiene por objetivo financiar proyectos basados en soluciones innovadora en el campo de la ciencia y la tecnología. En la casión, Herrera Ahuad comentó la posición de la provincia a favor del proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Está mañana se anunció la convocatoria 2022 del programa de “Aportes No Reembolsables para la innovación en PyMEs Misioneras” que tiene el objetivo de incentivar el desarrollo de ciencia y tecnologías en el área productiva privada a partir del acceso a financiamiento.

En ese marco, el gobernador Oscar Herrera Ahuad participó en la presentación oficial de la iniciativa y valoró el esfuerzo compartido, ya que la asistencia será cofinanciada por la Agencia Nacional de I+D+i y la Agencia Misionera de Innovación y necesitará de un rol activo del sector privado.

Los ANR (Aportes No Reembolsables) estarán destinados a pequeñas empresas y cooperativas del sector yerbatero, tealero y forestal, radicadas en la provincia, que busquen incorporar innovación tecnológica a sus líneas de producción con el fin de alcanzar mayor competitividad.

«Es una formidable inversión, ya que cuando uno invierte en la ciencia y la tecnología, no está invirtiendo en el futuro, está invirtiendo en el presente. El presente exige resultados de la ciencia, exige mayor tecnología en las diferentes áreas», comentó el mandatario.

Por eso, expresó que este avance humaniza la tarea de los productores misioneros porque «genera herramientas que hacen que ese trabajo sea mucho más rentable a partir de sumar valor agregado, permitiendo mayor producción y con menor sacrificio», lo que en conjunto promueve la diversificación productiva.



Asimismo, reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que lleguen a todos los misioneros. “Estos fondos son un inicio, el inicio de un proyecto

mucho más ambicioso, y forman parte del acompañamiento en los tiempos difíciles y complejos. Seguramente seguiremos trabajando en favor del bienestar de los misioneros», enfatizó. «Son aportes que vienen a fortalecer el área de ciencia e innovación en estructuras que son vitales para la provincia e integran el área productiva”, aclaró.

Herrera Ahuad especificó que estas inversiones están ligadas al sector yerbatero, tealero y foresto industrial que forman parte esencial del producto bruto interno de

Misiones. Y los mismos están contemplados en la convocatoria y en proyectos ya en desarrollo en la región, en equilibrio, como hace siempre la Provincia, entre el

trabajo estatal y el privado. Igualmente, agradeció el acompañamiento de la Agencia Nacional I+D+i en las áreas de ciencia, tecnología y educación disruptiva en la provincia.

Adicionalmente, agradeció al CONICET, al Ministerio de Educación y la Agencia Misionera de Innovación por su labor en el desarrollo de estas áreas.

A su turno, el presidente de la Agencia Nacional I+D+i, Fernando Peirano, se manifestó a favor de la combinación de la voluntad de la Nación y el compromiso de

la Provincia en el desarrollo de las innovaciones y desarrollo. “Misiones ha tomado una iniciativa, ha decidido ampliar su mapa en materia de ciencia, tecnología e

innovación, ampliándolo hacia el sector productivo”, destacó.

También, remarcó que actualmente en la provincia hay 110 proyectos en desarrollo con el aval de su agencia. El funcionario nacional aclaró que el aporte en ANR tiene por finalidad destinarse a “nuevos productos que se abran paso en el mercado argentino” y generen más empleo.

Al mismo tiempo, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff y el director de la Agencia Misionera de Innovación, Nicolas Daviña, coincidieron que la medida beneficiará a Misiones para el desarrollo y el estímulo del sector privado. También, la presentación contó con la asistencia de la directora del CCT CONICET Nordeste, Marisa Censabella.

Un aporte al desarrollo tecnológico del sector privado.

El plan presentando hoy cuenta con una inversión en forma de ANR que estarán disponibles para ayudar a emprendedores y a pequeñas empresas de Misiones, que

tengan proyectos productivos que generen trabajo local basado en soluciones innovadoras en el campo de la ciencia y la tecnología.

En cuanto a la convocatoria en Misiones, se realizó luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre esta nueva línea, y a través del primer fondo cofinanciado entre Agencia Nacional de I+D+i y Agencia Misionera de Innovación, para potenciar la innovación agro-foresto- industrial con generación de valor agregado en origen en las cadenas productivas de la yerba mate, el té y la foresto-industria.



Vale aclarar que los proyectos que se seleccionen en Misiones serán parte de los más de 8 mil proyectos que hay en el país y que fueron el semillero desde donde

nacieron unas 200 nuevas empresas de base tecnológica. En tanto, cada proyecto podrá aplicar hasta un máximo de 10 millones y un mínimo de 3 millones. El

beneficiario aportará un 20% más del monto total a aplicar. El plazo de ejecución será de 12 meses. ACUERDO CON EL FMI: LA POSICIÓN DE MISIONES

En la misma ocasión, Herrera Ahuad se manifestó respecto del proyecto de acuerdo con el FMI, por el cual mantuvo reuniones en la Ciudad de Autónoma con otros

funcionarios y gobernadores. Así, mencionó que la presencia de Misiones es siempre constructiva institucional.

No obstante, aclaró que también es “para garantizar que los diferentes acuerdos marco que logre la Argentina pueden llegar en obras y recursos necesarios para nuestra provincia”.

“Es el mejor acuerdo que se puede lograr en este tiempo, ya que otro camino puede desembocar un default y pone en riesgo muchas obras encaradas en Misiones con financiamiento internacional”, comentó, en referencia a la posibilidad de que Misiones, encare las perspectivas de financiamiento de obras energéticas e

infraestructura vial.

«No sólo afecta a la cuestión pública como gobierno, sino también involucra al sector privado que se nutre muchas veces de diferentes créditos a nivel internacional»,

especificó. Entonces, aclaró que la postura provincial es trabajar en conjunto «para lograr el mejor acuerdo, pero también para garantizar que esos recursos sean

volcados de forma federal en las provincias para que se pueda generar una matriz productora muy fuerte que colabore con la recuperación de la economía de la

Argentina y de Misiones».



Además, subrayó «la necesidad de decirle no al default, no a la cesación de pagos», ya que la provincia tiene encaradas muchas obras que hacen al bienestar de los

misioneros en diversas áreas. Expresó que la decisión fue tomada en conjunto con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, para “fijar la postura

de Misiones, pero también para garantizar que estos recursos, si se aprueba el acuerdo con el FMI, sean volcados a las provincias conforme al planteo del

Presupuesto Nacional que no fue aprobado», pero que puede ser ejecutado por decisión del poder central. «La toma de deuda que no llega a la gente, como fue en

el año 2018, fue muy dañina, pero en esta nueva etapa tenemos que defender al pueblo misionero» finalizó el mandatario.