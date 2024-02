La avanzada de Milei contra los gobernadores pone en jaque el presupuesto educativo de las provincias. La decisión de Gobierno de avanzar en la eliminación del Fondo de Incentivo Nacional Docente y el Fondo Compensatorio Salarial puso a los gremios en alerta. Las provincias cubrieron el faltante salarial de enero con recursos propios, pero advierten que no podrán hacerlo con continuidad.

Los gobernadores que esperaban contar este mes con los fondos del gobierno de Javier Milei para abonar los sueldos de sus docentes no imaginaban que iban a tener que desembolsar de sus propios bolsillos los depósitos que, por ley, le corresponden al Poder Ejecutivo nacional. Nadie les dijo que esas partidas no iban a llegar, con el comienzo de clases pisando los talones. En la antesala del nuevo ciclo lectivo, crece el temor que lo que sucedió en enero no sea una casualidad y que detrás esté la decisión del minarquista de avanzar en la eliminación del Fondo de Incentivo Nacional Docente y el Fondo Compensatorio Salarial.

Los gremios están en alerta y se reunirán la semana que viene para pensar los pasos a seguir. La posibilidad de que en marzo alrededor de un 10 por ciento de los sueldos que reciben los docentes de todo el país dependan de la voluntad de las provincias es cada vez más real. A eso se suma además los conflictos salariales que arrastran algunas jurisdicciones.

El Gobierno no definió aún cómo seguir con el presupuesto en este 2024 para el FONID, después de haber asegurado las transferencias para el último trimestre de 2023, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Educación de la Nación a El Destape. Aseguran que esos pagos están en el Tesoro, con el resto de las transferencias de las provincias, pero frente a este año están trabajando «en una propuesta superadora». El FONID representa cerca del 10% de los salarios docentes de todo el país y las provincias suelen recibir cerca de 1 millón 650 mil pesos de ingresos bajo este concepto. La dilación compromete el pago completo del salario docente.

La situación fue advertida en un primer momento por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y también por el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, la misma semana en que la Secretaría de Transporte anunciaba la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público. Los secretarios gremiales de CTERA de cada provincia también hicieron llegar su preocupación a la conducción del gremio, que descarta por el momento una medida de fuerza hasta que haya más información al respecto, aunque se reunirán la semana que viene para analizar la situación. «Lo concreto es que todos los docentes cobraron este mes, pero en todos los casos fue gracias a las provincias. Esta vez los adelantaron pensando que iban a llegar, como otras veces, pero eso no pasó. Estaban en duda otras partidas pero a nosotros nos habían dicho que el FONID se iba a mantener. Nunca se habían interrumpido en la historia», remarcó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, a este medio.

En cuanto a las transferencias, las dudas están a la vista. Este viernes, los ministros y secretarios de todas las provincias firmaron una carta, en medio de la reunión del Consejo Federal, para reclamarle al secretario Carlos Torrendell que cumpla con las leyes 26075 y 25053. Esta particularmente es la que crea el FONID. Allí los funcionarios provinciales alertaron por «la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias» también del fondo de Conectividad y de Material Didáctico. CTERA no fue invitada a esa reunión, a pesar de que por ley deben estar allí por más que no voten.

Las provincias más afectadas por la falta de envío de fondos

Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Misiones, San Juan, Formosa y Santiago del Estero son las provincias más castigadas por el retaceo del FONID y los Fondos Compensatorios. «Estas son las partidas que van a las provincias con más bajos salarios, pero tampoco se pagó», alertó Alesso. Ambas están previstas en la Ley de Financiamiento Educativo que los ministros le pidieron a Milei que cumpla.

Ariel Martínez, ministro de Educación de La Rioja hizo especialmente ese planteo en el Consejo Federal. «Estamos muy preocupados por la falta de los envíos del Fondo Compensador para cumplir con el piso salarial que estaba estipulado para la paritaria para diciembre y para enero, y que no pudimos cumplir porque no fueron enviados los fondos», advirtió desde una de las provincias que atraviesa esta situación de recorte doble. En su caso, el FONID representa además un porcentaje de entre el 10 y el 13% del salario de un maestro de grado.

«Estamos a días de comenzar el ciclo lectivo con una paritaria abierta, con mesas técnicas a nivel provincial y si ya era dificultoso generar algún acuerdo para poder iniciar una pauta salarial que dé garantías del inicio del ciclo lectivo sin estos fondos mantener el sueldo nominal de los docentes va a ser mucho más grave. En su caso particular reclamó en el fondo «previsibilidad para poder tomar decisiones», remarcó a El Destape.

El riesgo de las aulas vacías

La posible eliminación de FONID impacta de lleno en conflictos salariales particulares, también teniendo en cuenta que esta semana se tendría que haber convocado la paritaria nacional docente, pero eso no ocurrió.

En CABA y algunas provincias como Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe las clases empezarán el 26 de febrero. Allí ya estaría garantizado el comienzo, en principio, porque las provincias saldaron la deuda de Milei con el FONID de enero. Según Alesso, no hay ningún conflicto gremial en puerta por el momento.

La duda surge en los sueldos de febrero, a depositarse en marzo, y que anticipan una tormenta. Sin FONID, depende de lo que haga cada provincia mes a mes. «Este mes, los gobiernos provinciales lo adelantaron pero el mes que viene no van a poder. Si esto continúa así, los docentes van a cobrar menos en un contexto grave de inflación, aumento de los alquileres y ahora aumento del transporte. Es una situación grave», alertó la secretaria general de CTERA, quien advirtió que este mes «tampoco se mandó la partida de servicio alimentario escolar y copa de leche, que son independientes del FONID y del Fondo Compensatorio».

La Rioja tendrá su comienzo de ciclo lectivo el 27 de febrero, Santa Cruz empezará las clases el 29 de febrero mientras que el 1 de marzo iniciarán las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero lo harán el 4 de ese mes. Por último, Rio Negro empezará las clases el 11 de marzo con un período de intensificación del 14 al 26 de febrero.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se hizo cargo de los sueldos de enero, aunque advirtió que “de persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional». Liliana Olivera, presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses afirmó que hoy el FONID representa un 10% de los salario bonaerenses, por lo que están «en alerta y movilización para lo que pueda suceder el mes próximo».

Entre los gobernadores de Juntos por el Cambio circula la idea de que, después del fracaso de la ley ómnibus, la posible eliminación del FONID representaría un dolor de cabeza para el Gobierno.

Por caso, desde Chubut aseguran que el gobernador Ignacio Torres garantizó a través de un fideicomiso las partidas para el inicio de clases. Fuentes cercanas afirman que las clases van a empezar «con o sin plata de Nación» porque consideran que es una prioridad para la provincia. Este año, la legislatura de Chubut aprobó la ley de Profesionalidad Docente, cuyo proyecto fue elevado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de mejorar las condiciones en las que los docentes desarrollan su actividad profesional en la provincia. En paralelo, tiene una paritaria abierta. El 19 de febrero se reunirán nuevamente con los gremios.

Una situación similar atraviesa Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, donde aseguran que se está haciendo «un esfuerzo fiscal con mucho diálogo con los docentes para que empiecen las clases en tiempo y forma después de muchos años».

El gobierno de Río Negro, por su parte, alertó que «la falta de certezas en el envío de fondos nacionales como el incentivo docente, entre otros financiamientos específicos, peligran la continuidad de programas educativos de los distintos niveles y modalidades». Y alertan, en un mensaje hacia los gremios, que también está en esta situación «la percepción del componente nacional docente».

Para graficar el alcance de los fondos, desde la provincia que gobierna Alberto Weretilneck detallaron que durante 2023 la provincia recibió un monto de $8.849.649.825,27 de FONID, que permitieron que se liquidaran en tiempo y forma los haberes para 23.404 docentes. En este caso, representa un 8% del salario neto de los docentes de la provincia. «La falta de envío del recurso para su posterior liquidación implicaría una disminución salarial importante», advirtieron.

Qué es el FONID y cuánto viene recortando Milei

El FONID surgió a partir de los conflictos de la década de los ´90 para mitigar inequidades. «En los hechos, funciona como una parte del salario (10%) que referencia el gobierno nacional y que las provincias complementan. Es discrecional, no hay una pauta objetiva pero sin ese financiamiento las provincias tienen dificultades para pagar los salarios», explicó Javier Curcio, investigador UBA CONICET especializado en políticas públicas, inversión social, economía de la educación y protección y seguridad social. En un informe reciente que elaboró en Argentinos por la Educación, el investigador remarcó que, del total de partidas destinadas a Educación (6,02% de los recursos nacionales), un 14,16 % fue para el FONID y las compensaciones salariales en el presupuesto 2023. Hay que tomar como referencia ese presupuesto para analizar las partidas del gobierno de Milei a la educación dado que no hay un presupuesto 2024.

Pero ese presupuesto quedó virtualmente congelado y, con una inflación galopante del 25% mensual, ya de por sí el FONID estaba desfinanciado este año. » Al FONID se destinaron 347 millones sobre un total de 2 billones y medio aproximadamente. Pero puede ir cambiando. El problema es que tenemos una inflación esperada del orden del 200%, por lo tanto, para intentar sostener el nivel adquisitivo del Fonid tendrías que multiplicarlo por tres o por cuatro«, sumó.

Un informe de la organización Ocipex, en base a datos del Presupuesto Nacional, detalló que respecto a enero de 2023 lo ejecutado por el Gobierno al fondo nacional docente cayó un 10% en términos reales, durante enero de este año. Al menos eso es lo que figura devengado por la Oficina Nacional de Presupuesto. «Con eso se concluye que el llamado ´ahogo a las provincias´ es también bajar el sueldo a los docentes», advirtió Sofía de Nicolo, de Ocipex. La baja de transferencias se da además bajo este contexto de recorte.