Una simbiosis entre alegría, música y sentimiento patriótico marcaron el cierre de la segunda noche de la Feria Internacional de Cooperativas (Fericoop) en esta ciudad en la madrugada del sábado 25 de mayo. Durante toda la jornada del 24 y con constante lluvias sumadas a bajas temperaturas el predio del complejo polideportivo municipal recibió a decenas de visitantes que recorrieron los stands y por la tardecita noche comenzaron a disfrutar de la oferta de espectáculos musicales.

Desde las 20 horas comenzó el show de Luis Soza y su banda que compartieron un repertorio de canciones con ritmos de la zona que comenzaron a encender al público y le dieron pie para que lo sucediera en el escenario el conocido y querido grupo local “Coincidencias”, que en su repertorio de grandes temas del cancionero folclórico hicieron que el público presente los reconozca con fuertes aplausos.

El broche de oro de la noche lo dio el grupo correntino Amboé, que en un despliegue de alegría y calidad artística trajeron a la Fericoop un show de más de una hora y media recorriendo el clásico ritmo regional y pasando por momentos desde varias parejas se animaron al baile dentro del predio.

La clásica “sobredosis de chamamé” fue uno de los momentos altos de la noche donde estos artistas ya muy queridos por el público de Alem se animaron en su cierre en un popurrí de cuartetos que motivó la euforia de los presentes hasta con un clásico “trencito” que recorrió todo el salón principal de la feria

Emoción, patria y acto

Sin lugar a dudas el momento donde la emoción llegó a las lágrimas de muchos y hasta de los propios artistas fue cuando el grupo Amboá a las 00:00 horas sorprendió al público parando su show e invitando a todos a cantar el Himno Nacional Argentino.

En ese sentido luego del show los creadores del grupo Mariano Maciel como Rogelio Chiappe dijeron que “es la primera vez en 29 años que cantamos el himno en el escenario” y mencionaron que ante la invitación de los organizadores de hacerlo para recibir al 25 de mayo “nos gustó la idea y la verdad que no hay forma que no nos mueva todo por adentro nuestra canción patria” dijo Maciel quien sobe el escenario no pudo dominar la emoción y hasta derramó unas lágrimas de la misma luego de esta entonación.

De esta manera la ciudad comenzaba sus actividades para la conmemoración de la fecha patria que continuó a las 08 horas en el tedeum que se llevó a cabo en la iglesia Santa Teresita presidida por e presbítero Julio Centurión quien en parte de su mensaje bregó en una oración por la patria y la paz social.

Ante la imposibilidad de varios establecimientos escolares locales de concurrir a la plaza los festejos cerraron con el izamiento de una bandera de casi 6 metros de largo y 4,3 de ancho en el mástil del centro de la rotonda que une las rutas nacional 14 y provincial 4. Un trabajo realizado por la empresa local Lona Truck quien confeccionó la misma y donó a la ciudad la misma.

En ese sentido luego de izar la enseña patria y entonar la canción Aurora el intendente local, Matías Sebely a quien acompañó el pleno de su gabinete agradeció la presencia y culminó en una arenga que nos idéntica a todos y los presentes declamaron cn fervor: ¡Viva la patria!