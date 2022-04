El técnico de la selección argentina dio sus sensaciones desde Doha en la previa de lo que serán los emparejamientos de la fase de grupos del certamen que iniciará el 21 de noviembre

Este jueves, a menos de 24 horas para que se celebre el sorteo del Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni brindó una entrevista en la que dejó algunas definiciones sobre cómo palpita este histórico momento en el que la selección argentina conocerá a sus rivales en el certamen más importante de todos. En este contexto, el técnico fue cauto en sus declaraciones referidas al entusiasmo que hay por parte de los hinchas con respecto al rendimiento del equipo, pero agradeció el apoyo.

“Al hincha le digo que disfrute del sorteo y del Mundial. El Mundial es para disfrutar es cada 4 años y esta selección no los va a dejar tirado. Ningún entrenador va a prometer nada porque sabe muy bien lo que nos jugamos y lo parejo que está el fútbol. El equipo tiene una marca, está bien y va a dar la cara en todos los partidos”, aseguró en diálogo con TyC Sports desde Doha.

El combinado albiceleste, cabeza de serie, tendrá su bolilla en el primer copón y por reglamento no podrá cruzarse con adversarios de la Conmebol. Tampoco podrá compartir zona con más de dos europeos o más de un africano, asiático o proveniente de Concacaf. “Va a salir lo que tenga que salir, nosotros no podemos hacer mucho”, contestó Scaloni al ser consultado por si tenía algún rival favorito o alguno al que prefiere evitar. “Tenemos analizado a cada uno como juega, los tenemos vistos, pero soy de los que piensan que nunca sale bien eso de elegir si te gustaría uno o el otro. Estoy convencido de que cualquiera va a ser difícil”, insistió. Scaloni contó que tiene charlas continuamente con Messi sobre fútbol (Reuters)

Sus charlas con Lionel Messi

“Hay que estar hablándole continuamente pero (adentro de la cancha) decide él y normalmente decide lo mejor. Hablamos porque es uno más, es un chico receptivo, le gusta hablar de futbol, entiende mucho de fútbol. No solo es el mejor, sino que entiende”.

“En el caso de Leo, las alertas que te da (en un partido) es porque entiende y ha estado con los mejores entrenadores, es evidente que hay que escucharlo”

El rendimiento de la Selección

“En la Copa américa 2019 hicimos buenos partidos, momentos, con Brasil que perdimos, por ejemplo. Ahí un poco buscamos el rumbo. Y después empezamos bien las Eliminatorias y en la Copa América que ganamos no empezamos jugando bien, sobre todo en los segundos tiempos que el equipo no podía seguir jugando de la misma manera. Es verdad que los rivales nos jugaban diferente, ahora nos respetan mas. Pero después de ganar la Copa el equipo se sacó todo eso que tenía arriba y empezó a jugar más libre. Ahora creo que está bastante más maduro y consolidado”.

“Messitiene su misión en el equipo y es evidente que cuando él está cansado el equipo sabe que él no puede presionar. Eso lo tenemos incorporado. El equipo ahí se atrinchera, no presiona y a esperar. Pero no pasa solo con él”.

“Antes, en la Copa América, el equipo daba un paso atrás porque no tenía esa seguridad. Hoy da un paso adelante”

“Entrenamos la presión tras perdida, pero a veces no se puede hacer”.

“Con Venezuela era tanta la adrenalina que los jugadores hicieron cosas fuera de lo normal. Robaron pelotas muy al límite. Pero mejor así, a estar atento a esos robos para volver a atacar”. Lionel Messi, Angel Di Maria y Rodrigo De Paul, pilares de la selección argentina (Reuters)

Rodrigo de Paul

“Nos llamó la atención su personalidad, recién llegado ya era uno más del grupo. El primer partido que jugó lo sacamos en el entretiempo, jugó de extremo, pero veíamos en él cosas interesantes. Fue tomando relevancia positiva en el grupo y es evidente que con la camiseta argentina se potencia, da ese plus. El Atlético le ha dado esa jerarquía que necesitaba y el entrenador (Diego Simeone) le hace dar eso que necesitamos y es verdad que a nosotros nos encanta por lo que trasmite y porque juega bien”.

La agresividad de De Paul

“Los venimos hablando. El Mundial es diferente a una Eliminatoria sudamericana son muy duras, tal vez (los referees) te dejan un poquito más. El otro día la patada a Mac Allister nadie fue a mirar nada, eso en un Mundial te vas expulsado. Es evidente que son cosas para corregir, de hecho se lo decimos, le hacemos ver las imágenes también de sus clubes. Cuando las ven siempre tienen una excusa, como la tenía yo cuando jugaba. Todo tiene un límite, está bueno ser agresivo, mostrar personalidad, pero el límite importante”.

Ángel Di María

“Posiblemente es el momento más reconocido. Él ha jugado partidos inolvidables, pero cuando se conquista un título todo se magnifica. Recuerdo en 2011, 2013 o 2014 partidos inolvidables, es injusto decir que ahora es el mejor momento”.

“Nunca lo juzgamos como jugador ni como persona. Cuando terminó le Mundial de Rusia yo le dije a Di María que no se bajara de la Selección. Después dio el caso que fui yo el entrenador”.

“Nico González recién empezaba a vestir la camiseta de la Selección en ese momento, lo veíamos en el mismo puesto por izquierda, después a Ángel lo pasamos a la derecha porque nos daba cierto equilibro. En ese momento preferimos que no venga a esas convocatorias pero siempre sabíamos que iba a estar con nosotros, más allá de eso él pidió jugar, como todo futbolista sobre todo de esa jerarquía”. Scaloni disputó el Mundial 2006 como jugador, el 2018 como ayudante de Sampaoli y ahora lo hará como entrenador (Reuters)

¿Puede haber sorpresas en la lista de citados al Mundial?

“Estamos abiertos a que se puedan sumar jugadores. En una selección como la nuestra que hay una multitud de jugadores”.

“Puede pasar que jugadores que tengan un inicio de temporada muy bueno nos despierten interés de que puedan dar un plus. Estamos abiertos a lo que pueda pasar”.

Reemplazante de Lautaro Martínez

“Lautaro es el goleador, pero debe haber jugado 80 o 90 por ciento de los partidos. Si no hubiese jugado Lautaro y hubiese estado otro, tendría la misma cifra de goles o parecida”.

“Ante la baja de Lautaro, optamos por Joaquín (Correa), Julián (Álvarez) o Ángel Correa. Ha estado Alario, Paulo (Dybala) también estuvo. Tenemos variantes”.

El entusiasmo de los hinchas con la Scaloneta

“Me pone incómodo. El mérito es un poco del entrenador, pero es todo de los futbolistas, nosotros los ayudamos. Lo mismo que cuando éramos futbolistas, el entrenador te ayuda pero el que manda en la cancha es el jugador. Nosotros solo queríamos encarrilar el tren, que vaya por la vía. Yo soy un agradecido de la gente pero me pongo incómodo. La ultima ovación que recibí había sido en La Coruña en 2003 o 2004″.

“La gente tiene que entender, creo que siempre ha sido así, que cualquier futbolista siempre deja el máximo en la Selección. Es ridículo pensar que un jugador en Argentina no de lo máximo. Pero se empezó a dudar eso en algún momento, insólito”.

“Si unís a la gente, jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, es difícil que te vaya mal. Después el fútbol es fútbol, pero que tenemos bastante ganado, tenemos bastante ganado”.

“El Mundial lo gana uno, son 32 equipos y el fútbol es tan imprevisible que a veces no gana el mejor. En 2006 nosotros fuimos la mejor selección y nos volvimos a casa sin perder un partido. Hay maneras de quedar eliminado y esa selección fue reconocida porque quedó eliminada injustamente”.

“Lo primero que tenés que hacer con estos chicos es decirles que vengan y disfruten. Ahora van a ir a jugar un Mundial después de ganar una Copa América y al final es un partido de fútbol. Esos momentos de tensión los viven todos, hasta el más experimentado. Sé que no les va a pesar jugar el primer Mundial”.