Se trata de Susana Mabel Martinengo, quien se desempeñaba como coordinadora de Documentación Presidencial durante la gestión de Mauricio Macri. Lo dispuso el juez federal Federico Villena, que tiene el expediente que investiga los seguimientos a Cristina Kirchner, Rodriguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Massot y Emilio Monzó

La ex funcionaria macrista Susana Martinengo y otras 21 personas, la mayoría espías, fueron detenidos esta mañana por orden del juez federal Federico Villena que investiga una causa por presunto el espionaje ilegal que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Aunque tenían la intención de arrancar hoy mismo con las indagatorias y las defensas ya estaban siendo convocadas al juzgado, es posible que las indagatorias empezarían recién mañana.

Además de Martinengo -que estaba a cargo de la coordinación del área Documentación Presidencial en la Casa Rosada-, la lista de detención incluye a Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque, Facundo Melo, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, Maria Belen Saez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, el penitenciario Andres Rodriguez, y el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli. Son todos los integrantes del grupo “SuperMarioBross”.

El juez también ordenó la detención de Diego Dalmau Peyreyra, ex jefe de Contrainteligencia durante los primeros años de Macri; y de Martín Terra, el ex marido de Analía Maiorana, esposa de Diego Santilli que entró a la AFI en la gestión de Gustavo Arribas. Santilli es uno de los espiados en este expediente.

La lista de detenciones se completa con los agentes Jonathan Nievas, Javier Bustos y Mariano Ignacio Flores, que reportaron en la Policía de la Ciudad y trabajaban en la AFI. El juez también ordenó arrestar a Dominique Lasaigues, que trabajaba en el Gobierno de la ciudad; y Juan Carlos Rodríguez, que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Su vinculación estaría dada por los informes comerciales y patrimoniales que conseguía la banda.

Alan Ruiz, en tanto, ya estaba preso en otra causa. El total de detenciones suma 22 personas.

El juez Villena investiga desde marzo pasado una presunta red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, el camarista federal Martín Irurzun, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el empresario Fabián De Sousa, entre otros.

El magistrado, a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, allanó a distintos ex agentes de la AFI y en sus celulares encontró los grupos de whatsapp “Super Mario Bross” y “Argentina” en los que compartían los seguimientos, escuchas, filmaciones, fotografías y dossiers que hacían de sus espionajes.

A Martinengo el juez la había allanado a fines de mayo. Le había secuestrado su teléfono celular. El jueves pasado, Villena allanó la casa de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Su nombre aparecía mencionado en mensajes de Martinengo, Araque y Saez. Su defensa pidió también la exención de prisión, pero la fiscal Cecilia Incardona, como en todos los casos se opuso. El material secuestrado en la casa del secretario de Macri -celulares, computadoras, documentos- aún no fue analizado., precisaron a Infobae las fuentes consultadas.

Las razones de Villena para ordenar las detenciones

De la resolución a la que accedió Infobae, el juez afirmó que las detenciones se disponen para proceder a la indagatoria y frente a los peligros de fuga o entoprecimiento. En el escrito, el juez repasa las instancias de comienzo de la causa: la revelación del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, las diligencias para establecer si Melo era un agente de la AFI como el detenido decía, las ordenes de allanamiento y los secuestros de celulares, claves para avanzar en la causa.

«De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado ‘Super Mario Bross’, cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan, se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país», afirmó.

Tras remarcar “las múltiples medida instructorias” que se hicieron en la causa, el juez afirmó: “entiendo que el avance investigativo ha logrado la incorporación de nuevos elementos de prueba que permiten sostener que en el caso se ha alcanzado el grado de sospecha respecto de los nombrados” para llamarlos a indagatoria. “En razón de ello, a fin de asegurar la comparecencia de los nombrados a los estrados de este Tribunal, habré de ordenar sus inmediatas detenciones”.

“Cabe destacar que la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado Nacional, Provincial y Local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos materia de investigación cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”, sostuvo. Y añadió: “debe tenerse en consideración que, en virtud de la labor que ejercían los imputados, es dable sostener fundadalmente que dada su expertise podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones, como ausentarse de concurrir a la convocatoria a prestar declaración indagatoria”.

Villena afirmó que “los profusos elementos de prueba que se encuentran siendo analizados por este Tribunal permiten inferir que los nombrados mantendrían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos aun no individualizados, que podrían facilitar su injerencia para frustrar la pesquisa”. Y subrayó que “los investigados disponen de recursos que podrían generar un riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos, sea por sí, o por terceros”, lo cual -dijo el juez- “impone al suscripto elevar el umbral de riesgo en el caso, por cuanto la profundización de la pesquisa ha permitido la construcción de un panorama más acabado, el cual impide descartar, por las razones expuestas, que los investigados no intentaran eludir el accionar de la justicia”.

La situación de los imputados

Araque y Melo eran los únicos que no habían conseguido la eximición de prisión, por lo que sus detenciones podían concretarse de un momento a otro. Su defensa aguardaban suerte en la Cámara Federal de La Plata para revocar esa decisión. El resto de los espías que se habían presentado en la causa había conseguido esa eximición, aunque estaba apelada por la fiscal esa garantía de no detención durante el proceso.

El operativo lo realizó esta mañana personal de la división Operaciones Federales de la Policía Federal. Según fuentes judiciales, se trabajó durante toda la madrugada para concretar el procedimiento. Los detenidos fueron llevados a la división Drogras Peligrosas de la Policía Federla, en la avenida Belgrano, a la espera de ser llevados al juzgado.

Justamente, Saez, que había pedido protección y temía por su seguridad, ayer había denunciado la presencia de un auto sospechoso circulando varias veces por el frente de su casa, sacándole foto. Temió que iba a ser víctima de un ataque. Nunca creyó que se estaba planificando su detención porque tenía una eximición, admitieron a Infobae fuentes de su entorno.

Araque también vio un auto circulando por los alrededores de su casa. A los observadores judiciales les llamó la atención que Melo no fuera a dormir al departamento donde vive habitualmente. Por estas horas lo buscaban en otro departamento. Su defensa, a cargo de Fernando Sicilia, en tanto, desmintió rumores de una posible fuga y afirmó que su cliente se dirigía al juzgado

Varios de los detenidos habían desfilado por la comisión bicameral de Seguimiento y fiscalización de organismos de inteligencia para contar qué operaciones habían hecho, aunque siempre justificados en que cumplieron órdenes.

Ruiz ya está detenido pero por otra causa parelala que se investiga en Lomas de Zamora: la del espionaje ilegal en el Instituto Patria y la casa de Cristina Kirchner, una denuncia que presentó la AFI de Cristina Caamaño.