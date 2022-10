Fiel a su estilo, el delantero sueco se refirió a los cambios en el equipo francés desde su salida y cargó contra el tridente estelar.

Alejado de las canchas por una lesión en la rodilla, Zlatan Ibrahimovic aprovechó su tiempo libre para dar una entrevista en la que, por supuesto, no estuvo ajeno a la polémica. En este caso los apuntados fueron el PSG de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe.

A seis años de su salida del conjunto parisino, el actual atacante del Milan analizó la situación de equipo y volvió a mostrar su enojo con Francia, país que no lo trató bien durante su estadía en el conjunto capitalino.

“Desde que me fui de Francia todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda”, señaló en declaraciones a Canal+, situación que despertó las carcajadas del entrevistador.

Ante semejante declaración polémica, el periodista repreguntó cuáles fueron las razones de su afirmación y recibió un argumento digno de Zlatan: “Porque no tienes a Dios”.

Ibrahimovic jugó seis temporadas en el PSG, con número brutales. Marcó 156 goles en 180 partidos y dio 61 asistencias. Además, ganó 12 títulos que lo consagraron como uno de loa máximos ídolos de la entidad parisina.

La lesión de Zalatan Ibrahimovic que lo tendrá afuera de las canchas hasta el año próximo

El pasado 25 de mayo, el Milan anunció que el jugador fue sometido a una operación en su rodilla izquierda para la reconstrucción de los ligamentos. La misma, confirmaron entonces, fue exitosa y estimaron un proceso de recuperación que le demandaría entre 7 y 8 meses.

El delantero sueco, de 41 años, permanecerá en el Milan la próxima temporada, tras aceptar la oferta del club italiano y renovar su contrato hasta junio de 2023. Recibirá un millón de euros, en además de las bonificaciones relacionadas con los goles marcados y los partidos disputados.

“En los últimos seis meses jugué sin ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. La rodilla estuvo inflamada durante seis meses. Solo pude entrenar con el equipo diez veces en los últimos seis meses. Tuve más de 20 inyecciones en seis Me desinflaron la rodilla una vez. A la semana durante seis meses. Analgésicos todos los días durante seis meses”, dijo el delantero en mayo, revelando su calvario la temporada pasada.

“Apenas dormí durante seis meses por el dolor. Nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo. Hice posible algo de algo imposible”, agregó.