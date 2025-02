Sin nombre definido aún, el ciclo que irá antes de LAM, por América, buscará abordar la actualidad desde su particular estilo

La revelación llegó antes de lo esperado. Rodrigo Lussich lanzó la primicia y sorprendió a todos: Yanina Latorre debutará como conductora con un nuevo ciclo en América TV, de lunes a viernes de 19 a 20 horas, justo antes de LAM. Sin embargo, la noticia no cayó del todo bien en la protagonista, quien esperaba poder darla en sus propios términos.

“No me gustó porque me parece que eso me lo tenía que dejar a mí, que era mi tema, es mi primer programa”, confesó Yanina en diálogo con Ángel de Brito. Su malestar tenía una razón clara: su deseo de compartir la noticia en vivo con su audiencia, en el espacio donde se consolidó como una de las panelistas más destacadas del espectáculo. “Me parece que me merecía llegar a LAM espléndida y contarlo ahí“, remarcó.

Lussich, consciente del desliz, no tardó en pedirle perdón. “Me escribió por WhatsApp y me pidió disculpas. Me dijo que sí, que entendía que se fue de mambo, que fue un bocón”, relató la panelista, aunque dejó en claro que el daño ya estaba hecho. “La cagada ya está hecha porque no lo pude contar yo, o Ángel, me hubiera gustado que lo cuente”.

Pese a la polémica inicial, Latorre aprovechó la oportunidad para desmentir rumores: su nueva conducción no implica su salida de LAM, el ciclo que la vio crecer dentro de los medios. “Para los que creen que voy a dejar LAM, no lo voy a hacer. Para los que creen que Ángel está enojado, él es el ideólogo de todo esto”, aclaró.

Sobre el contenido del programa, anticipó que no será un programa de chimentos ni de primicias, ya que ese terreno seguirá siendo exclusivo del ciclo nocturno del que es parte. “El centro es un poco la actualidad y el espectáculo, pero no voy a dar información ni hacer chismes”, explicó. La clave del formato estará en su propia visión de los temas del día: “Va a ser la visión de Yanina de lo que pasa”.

Aún sin nombre definido, el programa contará con un panel reducido, integrado por “hombres y mujeres, gente joven”, cuyos nombres prefirió reservar. “Ya trabajé con algunos”, deslizó, dejando entrever que el equipo ya está en marcha.

Con el respaldo de Ángel de Brito y su inconfundible estilo, Yanina Latorre está lista para dar un paso más en su carrera. La expectativa está puesta en cómo logrará imponer su sello en un horario clave de la televisión.

En las últimas horas, el nombre de Yanina no dejó de replicarse, ya que una versión que dio sobre una bata de la China Suárez generó fuertes posteos de la actriz y de Mauro Icardi contra la panelista. Furiosa, la respuesta del otro lado no tardó en llegar.

La pareja trató a la esposa de Diego Latorre de mentirosa, él le dijo que estaba perdiendo credibilidad, mientras que la China fue más allá. “¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te ‘cuernearon’ pidiendo respeto por tus hijos?”, arrojó, junto a otras acusaciones. Desde sus vacaciones en Estados Unidos, la integrante del ciclo de América fue al hueso.

El descargo de la exCasi Ángeles fue desmenuzado por Yanina y tuvo durísimos dichos contra la actriz. “Como le jode a la Chinita mi existencia, para ella también hay. Andá avisándole a la China que no estoy obsesionada, como ella, que se la pasa quejándose de todo lo que digo y llamando al abogado. Yo hablo de ella porque siempre es noticia su vida sexual mediática. Es mi negocio contar data y armar novelas y ella se encarga de que ocurran”, señaló.

“A la atrevida esta, le contesto punto por punto. Aclaro que me tiene bloqueada. Está obsesionada con callarme y no puede. Ja, ja, ja. ¿Querés juicio? Dale. ¿Y cuál es mi delito? ¿Pensar mal de vos, que me parecés una fresca? ¿Una irresponsable? ¿Que no querés ni a tus amigas? ¿Que no me gusta como sos? Amooor, dale» , dijo.

“Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda, Eugenia Tobal, Brenda Gandini. Y podría estar todo el día. No sos empática con ninguna. No te importa nada de nadie”, aseveró. “Todos los que salieron de Casi Ángeles hicieron una carrera profesional, ni hablar de Lali o Peter Lanzani que la rompen. Vos siempre sos noticia por meterte con CASADOS CON HIJOS. Eso te define, mosquita muerta”, disparó.

Fuente: Teleshow