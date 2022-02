Lo dijo Héctor Franco (43), del barrio Itaembé Guazú, de Posadas, quien es el nuevo ganador de IPLyC Social Inclusivo. “Estoy muy contento por recibir el premio. Estaba en casa cuando recibí un mensaje de mi hijo Joaquín, avisándome que lo había ganado. No podía creer porque nunca me había anotado y no sabía que era a través del CUD”, dijo el beneficiado al recibir el cheque de 80 mil pesos por parte del equipo de IPLyC Social.



“La verdad es que estaba necesitando unas monedas para solucionar algunos problemas. Me viene muy bien. Voy a gastar en algo que estaba necesitando, para comenzar bien el año”, dijo el hombre, que es discapacitado desde 2008, después de haber sufrido un accidente de tránsito.



Al ahondar sobre su situación, indicó que “me costó un montón porque fui sometido a cuatro operaciones en las que me reconstruyeron la tibia y el peroné. Me pasé un año en silla de ruedas y otros seis meses en muletas. Pude volver a caminar, pensaba que iba a quedar con una discapacidad motriz”.



“Estoy necesitando un Split y un botín para mi hijo, que juega al fútbol. Esto me pone re contento, es un premio inesperado porque desconocía la existencia del programa del IPLyC SE”.