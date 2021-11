Ocurrió en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, cerca de las 5 de la madrugada de este miércoles. “Algunos pasajeros vieron escopetas y otros también pistolas”, contó una de las víctimas

Al menos cinco delincuentes armados asaltaron hoy un ómnibus de larga distancia con 69 pasajeros en la localidad de San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Tras amenazar al chofer y robar pertenencias, los ladrones abandonaron el micro sobre la colectora de la autopista Ricchieri , a la altura del partido de Ezeiza. “Estamos trabajando y se dispusieron numerosas medidas” , señalaron fuentes de la investigación consultadas por Infobae.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 5 de la madrugada cuando un micro de larga distancia de la empresa “Rutamar”, que volvía de la localidad balnearia de Villa Gesell hacia San Justo, fue interceptado por cinco delincuentes armados que se movilizaban en dos vehículos, uno de ellos un Ford Fiesta.

En ese momento tres de los asaltantes subieron al ómnibus luego de mostrarles armas cortas al chofer.

Una vez a bordo, dos de los delincuentes les robaron las pertenencias a los 69 pasajeros, mientras que un tercero le ordenaba al conductor que retomara la autopista Ricchieri mano a Capital Federal.

Tras concretar el robo, los delincuentes hicieron detener el micro en la zona de la banquina y huyeron a bordo de los vehículos, donde los esperaban dos cómplices, , según precisó la agencia Télam.

“Se investiga si los delincuentes pensaban que el micro venía de la feria La Salada”, dijo a la agencia un investigador.

El hecho, caratulado “robo con armas”, es investigado por la fiscal Andrea Palin, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 Descentralizada de San Justo.

En tanto, efectivos de la comisaría de La Tablada se encuentran abocados a lograr identificar los vehículos en los cuales se trasladaban los delincuentes a través del análisis de las cámaras de seguridad y testimonios.

“Volvíamos de Villa Gesell, estábamos pasando por La Matanza y dos autos cruzan al micro, bajaron con armas de fuego, rompieron el video de la puerta e ingresaron a robarnos”, señaló Rivera al medio Oeste Noticias esta mañana.

La mujer, una de las víctimas del robo, agregó: “La verdad nos asustamos mucho, todo el tiempo nos estaban pidiendo dinero y pertenencias, uno de los delincuentes se puso a manejar el micro y los 69 pasajeros empezamos a desesperarnos porque no sabíamos a donde nos estaban llevando”. El micro asaltado en la madrugada de este miércoles (Gentileza Desde Matanza)

Antonella, otra de las pasajeras, comentó: “Tipo 5 el micro se frenó de golpe y escucho gritos adelante. Yo estaba con mi hijo de tres años que tiene autismo y mi nena de 9 años. ‘¡Bueno, todos abajo!’, gritaron. Entonces miré a los demás pasajeros y les dije que llamaran al 911 porque nos estaban robando. La mayoría estaba durmiendo y no entendían nada, obviamente”.

“Todos vinieron y nos apuntaron encapuchados, pidiéndonos que demos todos: celulares, bolsos de mano. Un par se fueron arriba y otros abajo. A los choferes los llevaron al fondo de todo y ahí empezaron a patearlos . A todos nos apuntaron y nos pidieron que demos nuestras cosas”, continuó en su relato la mujer, quien en diálogo con el canal TN, precisó que se encontraba sentada en la primera fila, en la parte baja del ómnibus de dos pisos.

“Uno de ellos se puso a manejar el micro. Nos pidieron que cerráramos las cortinas y dijeron que nadie se ponga mal porque ‘los cagamos a tiros a todos’ . Una chica se puso nerviosa y no quería entregar las cosas, así que le apuntaron en la cabeza y una chica sufrió un ataque de pánico y empezó a temblar”, detalló Antonella sobre el violento robo ocurrido esta mañana.

“En ese momento yo tenía la riñonera adelante, con el carnet de discapacidad y pedí por favor que me dejaran sacarlo. Me dijeron que no y me la arrebataron de la cintura. Mi nena agarró y le dio una piña al hombre, pero él no hizo nada”, relató la mujer y agregó: “Nos gritaban: ‘¡Ustedes tienen plata, ustedes tienen plata!’ y nosotros les decíamos que veníamos de la costa y no teníamos nada después del fin de semana largo”.