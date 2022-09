Así lo expresó el profesor de educación física, José Luis Maruñak, quien acompañó en el recorrido a los estudiantes de las escuelas 425 y 450 de Colonia Cerro Moreno de Salto Encantado. Durante el recorrido visitaron el Recinto, El Embajador Legislativo y el Salón de las Dos Constituciones donde realizaron el juego del Kahoot!

Maruñak manifestó lo importante que son para los chicos de las colonias estas visitas guiadas ofrecidas por la Cámara de Representantes, “esta visitas son muy importantes para los chicos que son de la colonia porque muchos no tienen la posibilidad de conocer otros lugares, este recorrido es muy lindo porque los chicos tienen la posibilidad de aprender y ver muchas cosas”

Los estudiantes comentaron que es la primera vez que tienen la posibilidad de conocer la Legislatura, tal es el caso del alumno Eric Marocheski quien dijo, “es la primera vez que vengo, no me imaginé nunca que iba a programar un robot con una computadora, me sorprendió mucho todo el recorrido”.

Asimismo Lautaro Retamoso se sorprendió con la visita que realizó y comentó: “me imaginé que el recorrido sería de otra manera, que nos iban a dar una charla, nunca se me pasó por la cabeza que me iba a divertir mucho conociendo la Cámara”.