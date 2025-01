La medida se aprobó el pasado viernes y rige desde ayer, en el inicio formal de la temporada de verano 2025, con el arribo de miles de turistas

La localidad cordobesa de Villa Carlos Paz aranceló su sistema de atención pública de la salud para todos aquellos que no residan en dicha ciudad del Valle de Punilla. La medida comenzó a regir desde ayer, 1 de enero de 2025, y alcanza a todos los turistas, tanto extranjeros como argentinos con domicilio real en otras provincias.

La medida se aprobó el pasado viernes 27 de diciembre, por parte del Concejo de Representantes, al avalar la nueva ordenanza tarifaria en la última sesión del año, en los días previos al inicio oficial de la temporada de verano 2025 con el arribo de miles de turistas a una de las ciudades más importantes de Córdoba, por sus actividades culturales y sus propuestas recreativas.

Carlos Paz cuenta con el hospital municipal Gumersindo Sayago, además de varios centros y dispensarios. Entre los argumentos planteados, se mencionó la dificultad del municipio para financiar el sistema de salud público, sobre todo por la alta demanda y la afluencia de personas de otras localidades.

Según diferentes medios locales, los aranceles son los siguientes:

Consulta guardia: $ 5,000.00

Consulta guardia más medicación: $ 8,000.00

TAC: $ 10,000.00

Rayos X: $ 5,000.00

Laboratorio básico: $ 5,000.00

Laboratorio complejo: $ 15,000.00

Internación cama fría de hasta 6 horas: $ 20,000.00

Internación sala común, por día: $ 18,000.00

Internación UTI, por día: $ 60,000.00

Esta decisión va en línea con lo anunciado por el gobierno nacional el pasado 3 de diciembre. En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado una serie de cambios en el régimen migratorio de Argentina, que incluye el arancelamiento de las Universidades Nacionales y la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes.

“Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país”, afirmó el funcionario en aquel momento.0 seconds of 3 minutes, 16 secondsVolume 0% El Gobierno anunció el arancelamiento en universidades y hospitales públicos para extranjeros no residentes. Lo comunicó el vocero Manuel Adorni.

Adorni ejemplificó con el antecedente de la provincia de Salta: “Allí bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica ahorro fiscal y mejor atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”.

A diferencia de Salta, u otras provincias, Villa Carlos Paz es la primera ciudad en cobrar el servicio público de salud a los argentinos que no residan en la localidad.

Una medida que se extiende

En febrero del año pasado, Salta estableció la medida a través de un DNU. La Ley Nacional N°25.871 de Migraciones reglamenta que existen cuatro categorías de extranjeros, que se agrupan de la siguiente manera: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En este caso, tras la publicación del DNU 129, se informó que los residentes transitorios y precarios deben contribuir y solventar los gastos que generen sus atenciones en los centros de salud provinciales, sin importar si lo hacen por sí mismos o a través de un seguro de salud.

Desde el gobierno habían indicado que la norma procuraba “garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”. También aclararon que no está en discusión los casos urgentes en los que la salud “no podrá ser negada ni restringida” por tratarse de “una cuestión humanitaria”.

A mediados de septiembre, Jujuy también había reglamentado el arancelamiento en salud tras aprobar la Ley 6.116. Si bien esta norma fue originalmente sancionada en 2019, no había sido puesta en funcionamiento debido a un acuerdo de asistencia sanitaria recíproca firmado entre Argentina y Bolivia.

En el sur argentino, Santa Cruz había anunciado en el pasado mes de abril el cobro de las atenciones médicas en sus centros de salud públicos a los extranjeros residentes transitorios. “Tenemos datos estadísticos de que, más o menos, 1.800 personas (de otros países) se atienden mensualmente en todos los hospitales de la provincia”, había recalcado Ariel Varela, titular del Ministerio de Salud y Ambiente provincial. Y fundamentó: “Hoy en día, como está el sistema de salud a nivel nacional y provincial, lamentablemente estamos pasando por un déficit enorme en lo económico”.

Mendoza, en tanto,había dispuesto dichos cobros en julio, por medio del Decreto N° 1266; que establece que los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes que hayan nacido fuera del país, con cargo a la entidad pública o privada que brinde dicha cobertura en su país de origen.