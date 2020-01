El hombre es desocupado e hizo su jugada en la Agencia N° 335 (vendedor N°001) de Jardín América. Con el primer premio se llevó 4.168.518 pesos.

Había salido a vender frutas de estación y con la paga, efectuó la jugada, para la que utilizó “una mezcla de números”. La suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1147, en la noche del lunes 27 de enero. Sin caer en la cuenta del monto obtenido, el afortunado señaló que apuesta a los juegos del IPLyC SE desde la época del Súper 9 y que, en esta oportunidad, “combiné fechas de cumpleaños, edades y años de nacimiento” de su reducido núcleo familiar.

Se enteró de la grata noticia al caer la tarde, cuando fue a revisar la boleta. “Primero me pareció que hice tres puntos, después se fueron agregando números y cuando me di cuenta que había marcado todos los números, me empezaron a temblar las piernas”, agregó, para quien es primordial poder acceder a la vivienda propia.



Entre risas, y a modo de anécdota, confió que al enterarse del premio y sin dimensionar el monto de dinero que obtuvo, su madre comentó que “ahora podremos renovar el colchón”, cuyo cambio se venía postergando. El pozo estimado para el sorteo de la siesta de este miércoles 29 es de 1.940.000 pesos.