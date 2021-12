Ante la incertidumbre de los vecinos por la falta de información concreta sobre la posible relocalización, convocaron al defensor del pueblo, Alberto Penayo, para que ayude a esclarecer la situación.

Penayo recorrió el barrio, habló con los vecinos y se comprometió en acompañar las gestiones necesarias para que las familias sepan en qué situación se encuentra el barrio de acuerdo a lo acordado con las autoridades.

Según comentaron, existiría el compromiso de avanzar en la relocalización de la mayor parte del barrio hacia un terreno lindante, propiedad de la Provincia; en tanto otra parte del barrio accedería a la regularización dominial en el marco de un acuerdo con el propietario del terreno.

«Al llegar al Santa Cecilia me vuelvo a sorprender al ver que no podemos salir de las necesidades más básicas en la ciudad de Posadas. La gente no tiene red de agua, no hay cloacas, luz eléctrica; hay gente que no puede conseguir un turno en el hospital, muchos niños con sarna y otras enfermedades. Entiendo la buena voluntad de los actores que quieren hacer cosas en la ciudad, pero la agenda política está muy lejos de las necesidades reales de los vecinos», dijo Penayo.

Tras recorrer el barrio, ver las necesidades y hablar con los vecinos, el defensor se comprometió en gestionar con urgencia un operativo de salud y consultar con las autoridades del Iprodha y el Municipio sobre la planificación que existe para el Santa Cecilia y dialogar sobre las necesidades más urgentes.