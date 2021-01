El entramado de sexo, infidelidad, enfermedad y venganza de los residentes de un edificio porteño quedó expuesto por un cartel en un ascensor que se hizo viral

El mensaje que dio inicio al «cartelito-gate» que fascinó a los usuarios (Twitter).

Una desopilante historia viralizada en Twitter mantuvo en vilo a los usuarios durante varios días. Se trata del «cartelito-gate», como lo llamó Andrés García, el responsable de exponer el entramado de sexo, infidelidades y venganza que tiene como protagonistas a sus vecinos y que se conoció a partir de un curioso cartel que apareció pegado en el edificio donde vive.

El título de su historia son dos simples palabras que resumen muy bien a qué va todo: «Se picó». Con esa expresión, el usuario @andresegarcia publicó el supuesto cartel que apareció en el ascensor de su edificio, ubicado en una zona cercana al barrio porteño de Almagro, como el mismo reveló.

«Estimada vecina del 7°E: dejé de gritar tanto cuando hace el amor, yo estuve con su marido y no es para tanto», puede leerse en una sencilla hoja impresa fotografiada y publicada por García en la red social del pajarito.

La insólita frase despertó la curiosidad de García y de sus seguidores, que pidieron que cuente toda la historia. Así surgió el hilo viral que consiguió cerca de 10 mil compartidos y más de 150 mil «me gustas».

«Me crucé a la encargada auxiliar, que es más chusma que Ángel de Brito y Chiche Gelblung juntos. Es la que limpia todas las escaleras y para a charlar cada 2 pisos», señaló el usuario y agregó en otro tuit: «Voy a contar todo lo que me enteré, como me lo enteré, si sé algo más lo agregaré con el transcurso de los días».

Según García, los protagonistas son un matrimonio del piso 7°E; una profesora de yoga, que vive en un piso anterior, el 6°E; y un enfermero jubilado.

Hasta ahora, todo resulta llamativo pero podría haber quedado en una tensa visita al vecino enfermero. Eso no sucedió, advirtió el usuario, ya que la tercera protagonista entró en escena y desencadenó la trama de infidelidades y venganza, que se volvió muy popular en Twitter.

Lejos de concluir la historia, todo parecía empeorar entre la señora del 7°E y la profesora de yoga.

