Varios de ellos pertenecen a los equipos de Presidencia y de los Ministerios de Economía y Salud.

Algunos de los menores de 50 años que recibieron la vacuna: Horacio Insúa, Vera Voskanyan, Nicolás Ritacco y Melina Mallamace.

Hay al menos 12 personas menores de 50 años que recibieron la vacuna contra el coronavirus en el Hospital Posadas, por fuera del cronograma oficial y sin establecerse un criterio de prioridad. El dato se desprende del listado de 70 inoculados que difundió este lunes el Gobierno nacional: diez de ellos recibieron la Sputnik V en el “vacunatorio VIP” de la cartera sanitaria, entre los que se encuentran funcionarios, ministros, legisladores, exmandatarios, periodistas y empresarios.

Entre los que se vacunaron en el Hospital Posadas y tienen menos de 50 años está el ministro de Economía Martín Guzmán, de 38 años. Según publicó Clarín, desde su entorno dijeron que se inoculó hace unos días por “indicación del equipo médico presidencial”. Lo que argumentan esas fuentes es que es considerado un “funcionario estratégico del Estado” por los temas “importantes y decisivos” que maneja.

En ese sentido, habría recibido el pedido de aplicarse la Sputnik V antes de emprender el viaje diplomático a México como parte de la comitiva presidencial. Sin embargo, la jefa de Gabinete de su cartera Melina Andrea Mallamace (33) y la vocera Vera Voskanyan también aparece en la lista difundida este lunes, pese a que no participarían de esa visita.

El fotógrafo del presidente Alberto Fernández, Esteban Collazo, de 34 años, y el director general de Audiencias Presidenciales, Nicolás Ritacco, de 27, figuran en el listado de personas vacunadas en el Posadas. Ambas inoculaciones no estarían vinculadas a condiciones de salud, sino a que forman parte del equipo del mandatario.

Collazo y Ritacco, dos jóvenes sub 35 del equipo presidencial, no pertenecen a ningún grupo de riesgo ni fueron declarados “personal estratégico”, pero aún así fueron vacunados en el Hospital Posadas el mismo día en que lo hizo Fernández, por recomendación de la Unidad Médica Presidencial, debido a que se trata de contactos estrechos del jefe de Estado. Llama la atención por qué la primera dama, Fabiola Yáñez, no está dentro de la lista si es parte del núcleo familiar del Presidente.

Varias personas de la lista están vinculadas directamente al Ministerio de Salud y, dentro de las que son menores a 50 años, está Horacio Insúa, el vocero del exministro Ginés González García. Tiene 37 años. También recibieron la vacuna una administradora asistente de la cartera, Yael Morichetti; su chofer Marcelo Ariel Guille, de 43 años, y su sobrino y mano derecha, Lisandro Emilio Bonelli, de 44 años.

Entre los vacunados sub-50 también figuran las dos hijas del expresidente Eduardo Duhalde, María Eva (46) y Juliana (49). La persona más joven de la lista es Camilo Martelletti, de 21 años, empleado de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria.

La decisión de publicar todo la había comunicado más temprano la flamante ministra de Salud Carla Vizzotti, en medio del escándalo por la “vacunación VIP” que generó la salida deGonzález García de la cartera.

La campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina comenzó el martes 29 de diciembre en ese hospital. El viernes, el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky destapó la olla que expulsaría a González García del Ministerio de Salud al revelar el mecanismo que montó el ahora exministro: un vacunatorio con enfermeros del Posadas que fueron trasladados a las oficinas de la cartera sobre la Avenida 9 de julio para aplicarle la Sputnik V a políticos, empleados públicos y distintas personalidades.

Este lunes, al terminar una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, Vizzotti informó que se abrió un sumario interno para poder determinar responsabilidades por las irregularidades en la campaña de vacunación. La idea de la titular de la cartera sanitaria es que “salga todo ahora” para poder enfocarse posteriormente en crear mecanismos más transparentes.

Por otro lado, el Gobierno decidió que quienes ya recibieron la primera dosis contra el COVID-19 por fuera del cronograma oficial recibirán la segunda para completar la inmunización. La Casa Rosada consideró que, más allá de la polémica, corresponde que ese grupo de personas termine el proceso. La recomendación médica en estos casos es continuar con la vacunación.

El listado completo

El Gobierno dio a conocer la lista completa de todos los turnos que se otorgaron en el Hospital Posadas para inmunizarse contra el coronavirus. (Foto: Ministerio de Salud)

La decisión de publicar todo fue de la flamante ministra de Salud Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. (Foto: Ministerio de Salud)