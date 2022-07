Arribaron al país 2,7 millones de vacunas pediátricas al país. El próximo martes llegarán 700 mil más de Moderna para niños y niñas.

A partir del 1 de agosto próximo comenzará la aplicación de vacunas pediátricas contra el COVID-19 a niños y niñas de 6 meses hasta 3 años en todas las provincias de la Argentina. Además, las mismas vacunas serán utilizadas para aplicar el refuerzo para la población de entre 3 y 4 años que recibió las dosis de la vacuna Sinopharm. «Los argentinos y las argentinas confían en las vacunas», afirmó la ministra de Salud.

Durante la mañana de este viernes, la ministra Carla Vizzotti ratificó que la vacuna pediátrica contra el coronavirus es «confiable» y subrayó la importancia de tener protegida a la población de ese rango etario ya que repercutirá en la baja de casos y también en la disminunción de internaciones y muertes en todas las juridicciones. «Los argentinos y argentinas confían en la vacuna, por eso somos uno de los países que más vacunamos en el mundo«, sostuvo.

La titular de la cartera sanitaria se refirió al tema en medio de una conferencia de prensa realizada desde el aeropuerto de Ezeiza, tras el arribo de 2,7 millones de dosis pediátricas pertenecientes al laboratorio Moderna procedentes de Estados Unidos. El próximo martes se completarán con la llegada de otras 700 mil vacunas que permitirán la cobertura de la población correspondiente a la franja de la primera infancia.

En declaraciones a Agencia Télam, la ministra Vizzotti expresó: «Es la campaña más grande de nuestra historia y del mundo. Con más de 125 millones de dosis recibidas y ahora que también los más chiquitos van a recibir su vacuna a partir del 1 de agosto, sin duda la campaña de vacunación es un éxito». Además, avisó que cuando se terminen de recibir las casi 4 millones de vacunas pediátricas, entre viernes y sábado de la próxima semana se distribuirán a las 24 jurisdicciones del país para su aplicación.

Por otro lado, la funcionaria resaltó: «Argentina fue uno de los primeros países en vacunar adolescentes y a niños de 3 a 11 años. Ahora nos da mucho orgullo anunciar que somos de los primeros en proteger desde los seis meses«. Cabe recordar que la autorización por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se dio hace poco tiempo y tres semanas más tarde, la ANMAT hizo lo propio.

on estas nuevas vacunas, se calcula inmunizar a dos millones de niñas y niños entre quienes se dan por primera vez la vacuna y quienes reciben su primer refuerzo -es decir, la población de entre 3 y 4 años vacunados con Sinopharm-. «Si bien los niños desde los 6 meses tienen menos riesgo que los mayores de 50 años, ese riesgo no es cero y en los países que no han vacunado, el aumento de los casos es a expensa de los niños y las niñas y a medida que haya más casos la posibilidad de que haya complicaciones, casos graves e incluso muertes aumenta», dijo la ministra.

En el último reporte del Ministerio de Salud, difundido el pasado domingo, hubo 57 muertes por coronavirus y 39.656 contagios en una semana, lo que representa un 24,52% más de casos que el registrad en el informe anterior (31.845). La cantidad de fallecidos aumentó 58% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 36 decesos.

«Hay 91 por ciento de personas vacunadas con una dosis y estamos llegando al 83 por ciento con dos dosis», expresó Vizzotti con 107.050.989 vacunas aplicadas. Y completó: «Sabemos que no se puede eliminar el virus, va a seguir habiendo circulación, vamos a tener SARS-CoV-2 todos los años sobretodo estacionalmente en Argentina y en el mundo. Lo que cambia radicalmente es que aunque tengamos aumentos estacionales eso no se traduce en internaciones y muertes y eso es gracias a la vacunación».