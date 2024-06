Aunque compitan entre si, el exintendente del departamento de Canelones y los demás precandidatos, Carolina Cosse y Andrés Lima, cerraron su campaña en unidad y a sala llena

El expresidente uruguayo y referente del Frente Amplio Pepe Mujica saluda al precandidato Yamandú Orsi.. Imagen: AFP

Uruguay celebra este domingo elecciones internas para elegir a los candidatos que buscarán la Presidencia en los comicios de octubre próximo, donde los miembros del opositor Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima, disputan la candidatura. Según las encuestas, Orsi lidera la intención de voto, aunque los tres candidatos mostraron unidad durante el acto de cierre de campaña.

Los sondeos

Según la última encuesta presentada el jueves por la consultora Cifra, recogida por el diario uruguayo El Observador, Orsi cuenta con un 58% de las preferencias, mientras que Cosse tiene el 37% y Lima el 2% en un escenario de votación máxima donde el 66% de los frenteamplistas dice que irá a votar. La diferencia se reduce en un escenario de votación mínima, donde votarían los más interesados en política, más militantes. En ese marco, Orsi tiene un 51% de intención, Cosse asciende al 43% y Lima queda en 2%.

«En la interna del Frente Amplio Orsi tiene ventaja sobre Cosse, y esa ventaja será más amplia cuanta más gente vote en la interna del Frente. Si la votación es escasa, Cosse se puede acercar mucho a Orsi, pero con la información de esta encuesta parece improbable que lo pudiera superar», describió la consultora en su informe.

En otra encuesta presentada el jueves por la consultora Opción, recogida por el medio la diaria, se presentan cifras similares: en un escenario máximo, el exintendente de Canelones recibiría la adhesión del 56% de los simpatizantes frenteamplistas, la intendenta de Montevideo el 43%, y el intendente de Salto el 1%, mientras que en un escenario mínimo tienen una intención de voto del 52%, 46% y un 1%, respectivamente.

El análisis indicó que si bien Orsi mantiene ventaja sobre Cosse, dada la posibilidad de que haya un bajo nivel de participación, la distancia entre ambos no es concluyente. “La concurrencia final al interior de la interna frenteamplista, tanto en volumen como en perfil de votantes, será clave para el resultado final”, apuntó la consultora en los resultados de su encuesta.

Unidad política

Aunque los tres precandidatos compiten por la representación de su espacio, el jueves mostraron su unidad presentándose juntos en el cierre de campaña a sala llena en el Palacio Peñarol. Por determinación de un sorteo previo, habló Cosse. “Cuando alguien quiere hablar de temas profundos, aparece todo un ejército conservador a disciplinar, castigar a los que somos distintos”, señaló en declaraciones recogidas por la diaria. «La derecha pretende instalar que no hay que hacer nada para que no haya críticas. Yo prefiero toda la vida que me critiquen por lo que hago, a que me critiquen por lo que no hago”, manifestó.

Después de Cosse fue el turno de Lima, quien en la misma línea dijo que la economía crece, aunque para unos pocos. “Hoy en este país tenemos 160.000 uruguayos desempleados y otros 160.000 uruguayos que tienen que arreglarse con 15.000 pesos al mes; hoy vivimos en un país donde 150.000 jubilados y pensionistas ganan 18.800 pesos; ese es el Uruguay que nos está dejando esta coalición. No estaban preparados para gobernar”, apuntó.

Orsi culminó el acto del FA, también con críticas al gobierno. «No da lo mismo que mientras nos dicen que tenemos que mejorar la seguridad, se descubre una asociación para delinquir en un piso entero de la Torre Ejecutiva, pero con un solo integrante”, en referencia al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, acusado de participar en una red de falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos. “No nos da lo mismo reconocer que vivimos en un país que ha sido ejemplo en el mundo por sus reglas claras de juego y, mientras tanto, las noticias que van saliendo de acá para afuera son un escándalo tras otro”, subrayó, en referencia a otros casos como la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastían Marset

De cara a las generales

Gabriel Delacoste, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de la República (UDELAR) de Uruguay, explicó a PáginaI12 que la candidatura de Yamandú Orsi es apoyada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), liderado por el expresidente José Mujica, mientras que Carolina Cosse cuenta con el respaldo del Partido Socialista y el Partido Comunista.

El politólogo uruguayo y profesor de ciencias políticas de la UDELAR, Daniel Buquet, agregó a este medio que como matiz ideológico la candidatura de Orsi es más moderada y la de Cosse más radical en términos de izquierda. «El discurso de Yamandú Orsi es un discurso ideologista, contemplativo, mientras que el discurso de Cosse es un discurso más crítico y más confrontativo. Esto es referencia al gobierno, no entre ellos, porque no se atacaron en la campaña», enfatizó.

En su análisis, Buquet dijo que se estima que el Partido Nacional sea el más votado en las elecciones internas, pero en que en las generales tiene chances de ganar el FA, con una intención de voto sólida, por arriba del 40%. Sin embargo, aclaró que la aprobación del gobierno tiene un potencial equivalente, parejo, que solo bajó significativamente cuando surgieron escándalos de corrupción como el caso Asteciano en 2022. Aún así, considera que asuntos de esa índole no tendrán mayores variaciones en la intención de voto.

Por su parte, Delacoste si piensa que los escándalos pueden repercutir electoralmente en el oficialismo. «La oposición es prolija, mantiene la unidad, entonces parece capaz de capitalizar esa situación en cuanto a lo que tienen en cuenta los uruguayos a la hora de votar como en cualquier otro lugar del mundo: la economía, la estabilidad, lo competente que son o no los candidatos y la corrupción», remarcó.

Con 2.766.342 de electores habilitados, según los datos oficiales de la Corte Electoral, las urnas uruguayas estarán listas para recibir, entre las 8:00 y las 19:30 hora local, los votos en los 7.105 circuitos de votación dispuestos a lo largo de un país de tres millones y medio de habitantes.